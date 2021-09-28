民主黨設參選門檻 李華明：是否玩嘢？

指元老也未必獲足夠提名

主張民主黨應該參選的李華明昨稱，對前日會員大會的決定感意外，又指不少黨友的發言與他的觀點相似，認為應有參選機制。立法會選舉提名期下月30日開始，李形容當前時間緊迫，甄選機制不應設過高門檻，自己即使作為元老亦不認識所有黨員；對於知名度較低的黨員，短時間內爭取各支部的黨員支持參選有難度。曾稱政黨若不參選就應解散，李華明昨日說面對現時黨內新決定，需再思考這問題。

羅健熙：合理要求 非一定不能達成

羅健熙稱前日的會員大會上，多數黨員希望黨內更團結，並做足黨內有關參選的民主程序。他解釋，參選人將代表整個民主黨，理應獲得多個地區黨員的支持，認同甄選門檻較以往高，但形容是合理要求，是否達標視乎黨員能力，「無聽過高門檻等於阻人參選」，強調門檻絕非一定不能達成。

民主黨將在中委會討論細節，包括報名「死線」、甄選門檻等。羅健熙表示，由於召開特別會員大會須14日前通知，估計最遲下月中截止黨內報名參選。對於前日大會未有決定會否參選，他形容「有些不好意思」，因與早前說法有落差，但說只能作出當前最好的決定。