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曾國衞：立選工作人員須資審 工會質疑派票維持秩序也「查三代」

【明報專訊】立法會換屆選舉將於12月19日舉行，政府計劃招募3.6萬名選舉工作人員。政制及內地事務局長曾國衞昨日在立法會政制事務委員會稱，正招募選舉工作人員，民建聯黃定光問會否對選舉工作人員作政治審查，曾國衞回應稱與保安局討論過，會審查選舉工作人員，確保絕對忠誠。另外，總選舉事務主任翁應輝就早前選委會選舉安排不理想，向公眾致歉。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受查詢時表示，選舉工作是半義工形式工作，不是公務員的工作範疇，他質疑只是派選票、維持秩序、點票，是否需要設如此嚴格關卡「查三代」；而選舉工作時間長、需通宵，之後又不會有補假，並收到不少公務員對改為部門提名去做選舉工作有怨氣，他說「不知道政府可以用什麼形式吸引人參與工作」，倒不如搞好福利，例如讓參與選舉工作的人員翌日放假。

政制事務委員會昨日議程討論到立法會選舉實務安排，翁應輝先就選委會選舉安排不理想，點票安排所花時間超公眾預期，向公眾致歉；又說反映工作流程和靈活性有改善空間，選舉事務處現深入審視各項安排，並會盡快向選管會交報告。

點票混亂 總選舉主任致歉

曾國衞：票站人員需制度化指引

多名議員提到選委會選舉點票出問題，工聯會麥美娟稱當日在中央點票站等了十多小時，收到不同傳聞，包括點票機全壞等，但其間無人向候選人或選舉代理人交代。實政圓桌田北辰認為，用電子點票是大勢所勢，質疑當局有否預先為點票綵排。民建聯葛珮帆憂慮，有人知道點票機「卡紙」是漏洞，將來或故意整皺選票拖延點票。

翁應輝回應稱，綵排時基本上無出現卡紙情况，若出現問題，當時預案是用改以人手輸入，但稱低估了現場同事可能長時間工作有些疲勞。曾國衞回應議員稱，完全同意需要制度化指引，讓將來數百個票站的幾萬名公務員在現場「執生」，這是他與選舉事務處要商討解決的問題。建制派何君堯建議，可以考慮找馬會協助，因為彩票上是填號碼並由電腦掃描，可採用相關系統點票。

立法會選舉將於在12月19日舉行，全港設620個票站，投票時間縮短一小時，由早上8時半開始至晚上10時半完結；會用電子選民登記冊作電子派票，而選委會界別則會用電子點票。政府招募3.6萬公務員，曾國衞在會上稱與過去做法不同，今次要求部門首長提名同事參與，亦希望紀律部隊有更多人員參加，他強調現時所有公務員已經宣誓擁護《基本法》和效忠特區。

相關字詞﹕立法會選舉 曾國衞 保安局 政制及內地事務局

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