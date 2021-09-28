起底入境處文員囚45月 官：虛無成功感令你身陷囹圄

法官陳廣池判刑時引述辯方求情稱，被告孔穎琛（26歲）明白行為不當，使用了愚蠢、錯誤方法表達政治訴求，願意負法律責任，辯方並指她重犯機率微。

被告父母的求情信提到，他們因本案曾受電話滋擾，令被告明白起底禍害；又稱她犯案只為虛擬世界的成功感，不是為了任何利益，並中了虛擬世界的陷阱，又稱沒有教好被告是他們的責任。辯方並呈上多封被告親友、前上司及同事的求情信。

官：首宗瀆職起底 圖遏警士氣

陳官稱，此為首宗瀆職網絡起底行為的案件，直斥被告涉「五大背叛」，包括香港人基本道德水平、中學校長對她的栽培、公務員使命及入境處對她的信賴，更背叛了父母親友的栽培；並列出8個判刑重點，稱她受泛政治荼毒，協助起底群組，嚴重違反誠信。

陳官又稱，本案涉及的兩個起底群組「大規模、有針對性」，目的是阻礙執法人員執行任務，打擊其士氣，妨礙司法公正，直指此為「網絡恐怖主義的心理戰」，企圖動搖警方軍心，令更多人參與，造成「乘數效應」，深化網絡欺凌及加強起底禍害；更指如果執法部門士氣盡散，香港只會沉淪下去；如果警隊解散，災難不容置疑。

陳官引述警方數據表示，截至去年中，有2692名警員及1715名親屬被起底，共3867人成為起底受害者，故法庭須判阻嚇性懲處，不會姑息及容忍涉政治目的之起底行為，故以6年監禁為量刑起點，考慮被告認罪及其背景等，酌情扣減3個月，終判囚45個月。

陳官最後表示，被告僅為文書助理，且工作日子不長，但能獲取機密資料，直指入境處沒有正面積極加強保安。如本案中愈來愈多人被起底，有關部門應審視是否有「內鬼」。他又稱，政府應考慮就網絡平台加緊立法，如簡化舉證、堵塞漏洞，以懲處相關人等。

警：被告被捕後 遭起底者跌九成

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信在庭外透露，自被告去年被捕後，起底受害人大跌九成。警方正調查28宗違反禁制令的案件。個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲指出，今次是涉及「起底」案件中判刑最重的案件。

【案件編號：DCCC 344/21】

（反修例風暴）