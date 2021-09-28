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刺何君堯漢囚9年 官：最可怕襲擊 創傷報告指心理影響有限 何：判刑非常輕

【明報專訊】前年11月區議會選舉前夕，立法會議員何君堯在屯門街站遭一名無業漢以刀刺胸受傷，其保鑣亦受傷。該男子被控企圖謀殺及傷人兩罪，他早前承認屬交替控罪的有意圖傷人罪以及傷人罪，昨日在高等法院被判囚9年。法官杜麗冰形容本案是不理智、令人憎惡和最可怕的襲擊，政治紛爭不是藉口，而被告有預謀犯案。何君堯回覆本報查詢時認為判刑「非常輕」，並斥被告謀殺意圖清楚，要置他於死地（見另稿）。

被告董栢輝（31歲）承認於2019年11月6日在屯門湖翠路138至236號的行人路，意圖使何君堯身體受嚴重傷害，以及非法及惡意傷害何的保鑣張英才。董原本被控的企圖謀殺罪則交由法庭存檔。被告聞判表現平靜，大部分時間垂頭，步入囚室前向公眾席點頭，有旁聽者叫道「撐住呀」。

求情稱盼日後貢獻社會

辯方求情稱，被告沒有案底及於大學畢業，曾經有情緒問題，性格內向孝順，他在親自撰寫的求情信中表示還押期間一直閱讀，望日後可貢獻社會，辯方也呈上多封由其家人和老師等寫的求情信。

辯方建議，縱使被告在交付案件時才承認交替控罪，基於被告認罪節省法庭時間，證人不必上庭作供和再次憶述創傷，希望被告可獲扣減四分之一刑期。

杜官判刑時形容本案是不理智、令人憎惡和最可怕的襲擊，是香港文明社會不能容忍的暴力，政治紛爭不是藉口。她稱被告受人愛戴，但沒有犯案的理由。

辯方曾引述何君堯的創傷報告顯示，案件對何的心理影響不大，何君堯個性樂觀、有自信及為人隨和。杜官亦在判刑時再提及何的創傷報告指出，何遭受的心理影響有限，但他仍感到驚慌和擔憂；然而何為人樂觀，將負面事件視作挑戰，事後在公眾場合提高警覺，杜官認為受襲是不易忘記的。

官指預謀犯案 事前到場觀察

杜官表示，被告有精密預謀犯案，附近的閉路電視拍攝到他事前到場觀察；案發時他攜帶兩把刀，該利刀刺胸可致命，幸好沒有造成死亡。被告在街上襲擊從事合法活動的何君堯，即使被告單獨行事，案件都是非常嚴重。杜官就有意圖傷人罪以監禁12年為量刑起點。

杜官續稱，被告遭制服後沒有放棄攻擊，繼而令何的保鑣受傷，就傷人罪以3年為量刑起點。她接納辯方建議，扣減被告四分之一刑期後，判被告監禁9年和27個月，兩罪同期執行。

案情透露，當日早上被告到何君堯的街站，聲稱是其支持者，上前送花及希望合照，其間突然從袋中取出刀鋒長20厘米的刀，刺向何的胸部，何的保鑣亦受傷。被告遭制服後曾高呼「7．21元朗襲擊係何君堯做嘅」、「殺咗佢，保護全港市民」。

【案件編號：HCCC 197/20】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕高等法院 何君堯受襲案 傷人 有意圖而傷人罪 反修例運動

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