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2021年9月27日星期一
港聞二
房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
李家超率專家赴深圳商通關
民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
尊子漫畫
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
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