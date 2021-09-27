路德會：長者反應正面 未來或增購

轄下安老院曾試用以色列機械人

她們並不擔心長者抗拒機械人。因為在此之前，該會的安老院已經試用過以色列的機械人Temi，讓後者逐間房去播舊歌、讀新聞、視像通話等。

該會也十分期待活力寶和小寶未來加入各種無接觸健康監察功能，包括脈搏、血氧飽和度、姿勢動作分析等。在疫情之下，這顯得更加重要。

據悉，該會轄下4間安老院每間都已向Intelligent Design購入兩個機械人，並計劃在短期內增至4個。

劉思凡透露，現時NGO相當留意科技，以該會的安老院為例，除互相交流運用科技的心得，亦會與外界交流。今年4月，該會每間安老院都引入魚菜共生、蝦菜共生、龜菜共生設備各一套，以作園藝治療。長者參與餵飼魚、蝦、龜，將那些沙律菜製成餃子之後，自尊亦會提升。