調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適

【明報專訊】香港天主教勞工事務委員會調查酷熱天氣對政府外判防治蟲鼠工人的影響，發現64%工人在33℃或以上的環境，每日工作6至8小時；28.3%工人在酷熱天氣下工作感不適；97.3%工人工作時會全身濕透。有個案曾在34℃下在山上工作逾半小時，感到「唞唔到氣」、頭暈不適，食環署衛生督察亦不容許他們坐下休息。委員會稱，調查反映承辦商未有執行合約訂明的預防中暑條文，促食環署確保工人能按需要休息，獲足夠飲用水，及清涼巾、防曬手袖等裝備。
委員會7至8月訪問113名外判防治蟲鼠工人，發現94.9%受訪者的潛在暑熱壓力指數達8分或以上，超過總分16分一半；12.5%更觸及14分的警戒水平；食環署在外判合約訂明承辦商須為員工提供足夠飲用水及防曬設備，惟54%工人指僱主未提供足夠清涼飲用水，逾九成未獲清涼巾及風扇，82.1%不能在有上蓋的地方休息。
工人：休息被指偷賴 承辦商收警告信
外判治蟲老鼠隊管工清哥表示，若有人坐下休息，衛生督察「會話佢哋偷懶、唔做嘢」，向承辦商發警告信。他表示，不少工作地點在山上，要走三四百級樓梯，亦沒遮蔭處，只能在樹蔭下稍息，而承辦商向每人提供一支水並不足夠，一般會自備兩三支水。
指一支水不足 須自備
另外，工人須穿塑膠製的反光衣工作，散熱困難。委員會政策研究幹事羅佩珊說，雖然由去年3月簽訂的合約，包括提供快乾物料的反光制服，但不少工人要兩至三年後才續約，促署方盡快改善工人處境，如容許工人在安全情况下脫下反光衣。