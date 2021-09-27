調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適

委員會7至8月訪問113名外判防治蟲鼠工人，發現94.9%受訪者的潛在暑熱壓力指數達8分或以上，超過總分16分一半；12.5%更觸及14分的警戒水平；食環署在外判合約訂明承辦商須為員工提供足夠飲用水及防曬設備，惟54%工人指僱主未提供足夠清涼飲用水，逾九成未獲清涼巾及風扇，82.1%不能在有上蓋的地方休息。

工人：休息被指偷賴 承辦商收警告信

外判治蟲老鼠隊管工清哥表示，若有人坐下休息，衛生督察「會話佢哋偷懶、唔做嘢」，向承辦商發警告信。他表示，不少工作地點在山上，要走三四百級樓梯，亦沒遮蔭處，只能在樹蔭下稍息，而承辦商向每人提供一支水並不足夠，一般會自備兩三支水。

指一支水不足 須自備

另外，工人須穿塑膠製的反光衣工作，散熱困難。委員會政策研究幹事羅佩珊說，雖然由去年3月簽訂的合約，包括提供快乾物料的反光制服，但不少工人要兩至三年後才續約，促署方盡快改善工人處境，如容許工人在安全情况下脫下反光衣。