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港聞二

遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習

【明報專訊】九龍中醫院聯網去年8月試行雲端診所系統，讓病情穩定患者以視像通訊覆診，省卻進出醫院時間，亦減低感染新冠病毒風險，系統現覆蓋聯網近一成部門。伊利沙伯醫院兒科糖尿診所18名病人試用，滿意度達82%。13歲的浚諾患一型糖尿病，去年起透過雲端診所覆診，到醫院覆診次數減半，可專注上學及練習劍擊，更在學界比賽奪佳績，獲推薦為潛質運動員，將到體院受訓。伊院兒科副顧問醫生黃敏儀認為，雲端診所方便病人覆診，醫生亦可按需要增加覆診次數，更密切監察病情。

上載監測數據 隨時調整治療

浚諾7歲時感異常口渴，曾兩分鐘要喝兩公升水，求診發現患一型糖尿病，需用胰島素藥物控制血糖，及至少每3個月覆診。去年8月他試用雲端診所系統，改為每3個月網上覆診，每4至6個月再到醫院取藥及檢查。浚諾說，網上覆診與實體覆診的體驗相若，但來往醫院覆診需時約兩小時，雲端診所則隨時隨地有網絡連線便可，僅需約20分鐘。他自5歲接觸劍擊運動，現每周練劍近25小時，到體院受訓後，練習時數增至每周40小時，網上覆診有助專注訓練，「平常人做到嘅嘢我都做到，只不過飲食要控制」，冀打入世界青年劍擊錦標賽。

伊院兒科糖尿診所去年8月起，邀請約50名使用連續血糖監測系統及病情穩定的患者試用雲端診所系統，三分一同意使用。病人需自行上載監測數據，供醫生查看，病人經院方由手機短訊發出的連結，進入雲端診所應診。醫生可透過通訊軟件的屏幕共享功能，與病人一同檢視血糖值波幅。黃敏儀稱，部分病人在兩次實體覆診日期之間，增加一次網上覆診，有助她及時調整患者的飲食習慣或胰島素用量。

逾82%使用雲端診所的兒科糖尿病人或其家長滿意系統的互動，88%認為系統易用及可靠。九龍中醫院聯網資訊科技統籌醫生麥凱鈞稱，正試行跨院模式，讓在九龍醫院復康的病人經雲端系統覆診，毋須親身到伊院。

相關字詞﹕伊利沙伯醫院 劍擊 遙距醫療

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