民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產

民建聯立法會議員柯創盛表示，該黨建議居屋建屋量由目前每年9000伙，增至每年1.5萬伙；民建聯主席李慧琼則指可透過先導方式推行新居屋計劃，向年輕及邊緣中產家庭推5年期樓花，建議申請資格與現有居屋資格相若，並以白表人士優先。

民建聯亦提出政府修改長遠房屋策略，增加短期供應以配合實現公屋「3年上樓」目標，包括增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地比率15%至20%，預計可額外增加約1.5萬至2萬伙；發展北環線沿線的牛潭尾及凹頭用地，推算兩區可作住宅面積30公頃，以5至6倍地積比計，兩個設有車站的新發展區可供應的單位達3萬伙等。

社協倡深圳珠海劃區 行港制

另外，社區組織協會昨亦就施政報告提出建議，促請港府制訂未來10至20年減少劏房時間表，並把供過渡房屋納入為長遠房屋策略的供應選項，投放不少於100億元推動過渡房屋發展；同時當局亦應和中央政府商討，爭取深圳或珠海市劃出部分地區引入香港社會制度，讓本港居民及持有深圳或珠海戶籍居民可在該處生活。