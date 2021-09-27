港聞

港聞二

民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產

【明報專訊】特首林鄭月娥下周三（10月6日）發表《施政報告》，民建聯昨對房策提出多項建議，其中包括推出「新居屋計劃」，透過預售新界北等5年樓花單位予年輕及邊緣中產家庭；豁免真正首置人士全數住宅物業印花稅，樓價上限為800萬元；另倡重組政府架構，將現有發展局和運輸及房屋局，重組成房屋及規劃地政局和運輸及工務局，同時把土地供應督導委員會升格由特首領導。

民建聯立法會議員柯創盛表示，該黨建議居屋建屋量由目前每年9000伙，增至每年1.5萬伙；民建聯主席李慧琼則指可透過先導方式推行新居屋計劃，向年輕及邊緣中產家庭推5年期樓花，建議申請資格與現有居屋資格相若，並以白表人士優先。

民建聯亦提出政府修改長遠房屋策略，增加短期供應以配合實現公屋「3年上樓」目標，包括增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地比率15%至20%，預計可額外增加約1.5萬至2萬伙；發展北環線沿線的牛潭尾及凹頭用地，推算兩區可作住宅面積30公頃，以5至6倍地積比計，兩個設有車站的新發展區可供應的單位達3萬伙等。

社協倡深圳珠海劃區 行港制

另外，社區組織協會昨亦就施政報告提出建議，促請港府制訂未來10至20年減少劏房時間表，並把供過渡房屋納入為長遠房屋策略的供應選項，投放不少於100億元推動過渡房屋發展；同時當局亦應和中央政府商討，爭取深圳或珠海市劃出部分地區引入香港社會制度，讓本港居民及持有深圳或珠海戶籍居民可在該處生活。

上 / 下一篇新聞

房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系
大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動
回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
李家超率專家赴深圳商通關
李家超率專家赴深圳商通關
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
路德會：長者反應正面 未來或增購
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場