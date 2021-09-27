港聞

港聞二

李家超率專家赴深圳商通關

【明報專訊】政務司長李家超昨率團到深圳，與國務院港澳辦副主任黃柳權及國家衛健委專家會面，雙方就防疫抗疫策略、逐步有序恢復與內地通關交換意見。港府稱雙方專家研究通關後可能面臨的風險，形容會議對通關創造有利條件。雙方將研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。

專家對接會議由黃柳權主持，內地專家代表包括國家衛健委疾病預防控制局副局長吳良有，另有國家衛健委、中聯辦、廣東省政府及深圳市政府代表。香港代表則有李家超、食衛局長陳肇始、創科局長薛永恒、行政長官辦公室主任陳國基，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌等。

昨增8輸入 4為檢疫菲傭

政務司長辦公室發言人昨表示，黃柳權在會上稱中央政府重視特首林鄭月娥提出的通關要求，內地專家認同本港抗疫的努力，並肯定目前「清零」的形勢；雙方專家研究通關以後可能面臨的風險，並在會上提供了有關材料，建立良好基礎，就推進通關創造有利條件。

本港昨增8宗確診，全屬輸入個案，有7名患者已接種兩針疫苗。確診個案涉及4名從菲律賓抵港外傭，其中一人於入住竹篙灣檢疫中心的第三日樣本驗出陽性。另有少於5宗初步確診。

少女抵英確診 港住所辦公樓強檢

另外，衛生防護中心正調查一宗抵達英國後確診的個案，涉及一名19歲少女，她居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。她9月14日在港檢測陰性，兩日後乘搭航班BA028前往英國，於19日在當地抽取的樣本驗出陽性。患者沒病徵，她在4至5月期間在港接種兩針復必泰。

該少女在中環德輔道中永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為本月10日。她曾於5至6日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營宿營，營地及其寓所大廈、工作地點納入強制檢測。

衛生署補充，少女前往英國時沒同行家人，至於在港有多少名密切接觸者，永安同事、宿營參加者須否檢疫及人數，當局仍在調查。至昨午未有相關初步確診。

此外，政府外展隊昨到馬鞍山私人屋苑為約65名居民接種復必泰。公務員事務局長聶德權表示，今次是首次有私人屋苑物業管理公司牽頭，集合有意接種疫苗的住客，參與外展疫苗接種服務。

（新冠疫情）

相關字詞﹕通關 新冠疫苗 衛生防護中心 新型冠狀病毒

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