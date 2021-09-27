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全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢

【明報專訊】香港觀鳥會調查發現，今年全港錄得約21.1萬隻樹麻雀（俗稱麻雀），較2016年首次普查的30.5萬隻減少約三成，亦是6年來最少。觀鳥會估計或與新型樓宇多採用幕牆式設計，不利雀鳥築巢有關；而市區昆蟲減少，亦致麻雀覓食及育雛困難。

明報記者

香港觀鳥會連續第六年做「全港麻雀普查」，於今年5月上旬調查，路線覆蓋全港18區合共88條，每條長約1公里，調查員記錄麻雀數量，再推算出全港麻雀數字。結果發現，深水埗是18區麻雀平均密度最高的地區，其次為屯門、沙田及九龍城等，錄得麻雀密度最低的地區為西貢。

深水埗最密集 西貢最稀

調查又發現，各種生境的麻雀數量均下降，包括住宅區、工業區及休憩用地等，反映是廣泛現象，以公園為例，6年前一條1公里長的調查路線錄得75隻麻雀，今年不足50隻；商業區的麻雀平均數量亦由6年前約60隻下降至20隻，當中或與疫情有關，商業活動減少或影響麻雀到餐聽或麵包店外覓食。

普遍生境雀量均跌 市區昆蟲減 難覓食

不過，香港觀鳥會高級研究專員彭俊超表示，現階段無法確定麻雀數量下降是否已成長期趨勢，但可能是早期警號，仍需持續監察及研究。

另外，香港觀鳥會亦調查140個麻雀鳥巢，當中82%於人工建築物上築巢，包括排氣口或排水口、大廈外牆、屋簷、冷氣機、橋底狹縫等，僅18%麻雀於植被上築巢。

籲針對性滅蟲 為雀「留食」

3至6月築巢旺季 宜避干擾

該會指，近年歐洲、印度或北美亦有研究顯示麻雀數量減少，不過是當地常見的家麻雀，在分類學與本地的樹麻雀同屬；日本則有樹麻雀數量減少的研究，原因是城市食物減少及築巢位置不足等。

香港觀鳥會呼籲物管公司避免使用非針對性的滅蟲防治方法，例如以噴灑方法滅蟲，會一併消滅原本在植被上停留的昆蟲，令麻雀減少覓食機會。

觀鳥會又表示，每年3至6月是麻雀繁殖季節，呼籲市民體諒牠們在樓宇外牆或縫隙築巢，不要干擾繁殖中的鳥類。

（城市保育）

相關字詞﹕全港麻雀普查 香港觀鳥會

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