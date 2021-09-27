港聞

港聞二

回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動

【明報專訊】被指涉煽動顛覆國家政權罪的支聯會前日通過解散。被問悼念六四是否違法及是否不建議市民參與集會，保安局長鄧炳強表示要視乎個別情况、行為及意圖等，重申市民集會及表達意見權利受《基本法》和《港區國安法》保障，純粹表達意見並不違法，可反對政府，但不可反動，文明社會不能接受顛覆港府或政權行為。

鄧炳強昨在無綫《講清講楚》表示，如市民出席相關活動，沒意圖危害國安，相信不存在問題。至於能否參與其他團體舉辦的六四集會，他說一件事是否違法，要視乎目的、角色、當時情况、意圖等。

鄧炳強表示，港區國安法生效以來拘捕或檢控一些「大老虎」，社會變得相對平靜，但不能掉以輕心，因本港已孕育本土恐怖主義，並斥美國利用香港牽制國家發展。

《東周刊》早前報道指醫管局及港鐵成為國安處調查目標，他說不便評論揣測，但任何犯法的人及組織要有心理準備被調查或採取行動。

港府正研究《基本法》23條立法，鄧炳強稱將涵蓋國安法沒涵蓋的罪行包括間諜罪，並稱基本要應對到過去兩年的事。被問有何間諜例子，他形容過去兩年「黑暴」的組織屬「國家級」，包括免費派物資，「頭盔仲靚過我哋（警察）」，「地鐵站有單程飛派」、「有晒白色衫，打完人畀人換」。他又稱會研究修改《社團條例》，例如需否訂立實施細則、要求社團提供更多資料。

相關字詞﹕國安法 鄧炳強 六四 支聯會

上 / 下一篇新聞

房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系
大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
李家超率專家赴深圳商通關
李家超率專家赴深圳商通關
民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產
民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
路德會：長者反應正面 未來或增購
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場