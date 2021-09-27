回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動

鄧炳強昨在無綫《講清講楚》表示，如市民出席相關活動，沒意圖危害國安，相信不存在問題。至於能否參與其他團體舉辦的六四集會，他說一件事是否違法，要視乎目的、角色、當時情况、意圖等。

鄧炳強表示，港區國安法生效以來拘捕或檢控一些「大老虎」，社會變得相對平靜，但不能掉以輕心，因本港已孕育本土恐怖主義，並斥美國利用香港牽制國家發展。

《東周刊》早前報道指醫管局及港鐵成為國安處調查目標，他說不便評論揣測，但任何犯法的人及組織要有心理準備被調查或採取行動。

港府正研究《基本法》23條立法，鄧炳強稱將涵蓋國安法沒涵蓋的罪行包括間諜罪，並稱基本要應對到過去兩年的事。被問有何間諜例子，他形容過去兩年「黑暴」的組織屬「國家級」，包括免費派物資，「頭盔仲靚過我哋（警察）」，「地鐵站有單程飛派」、「有晒白色衫，打完人畀人換」。他又稱會研究修改《社團條例》，例如需否訂立實施細則、要求社團提供更多資料。