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阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄

【明報專訊】自2003年以後，支聯會每有活動，曾健成（阿牛）均帶不同道具參與︰模仿武力鎮壓的坦克車、民主女神像展板……多是他一手一腳製成，「我現在畫畫，獅子山系列，一幅一幅畫，希望送給牆內的人」，支聯會現退會潮，阿牛至解散前仍是會員之一，於鄒幸彤等5常委被捕前仍說反對支聯會解散，但他在支聯會會員大會前受訪說，「但現在變了，我會投贊成票……希望人人平安，毋須去監獄。」

「支聯會有活動我從不爽約」

本是建築工人的阿牛，1989年和逾百萬市民一樣到港島遊行聲援學運，及後與靜坐的600多名市民，包括古思堯、羅就等成立「民主台」。5月21日，民促會宣布改名為支聯會；至6月11日，阿牛憶述，原加入的公務員工會聯合會黃偉雄、教聯會程介南退出，兩常委從缺，他以民主台負責人身分任常委至1999年辭任，歷時10年，「那時覺得支聯會已穩定了，自己在其他地方還有更多可為」。不過，他的支聯會團體會員身分32年不變︰「支聯會有活動我從不爽約，議辦、地區辦，一起參與」。

支聯會「從來都是愛國和理非」

每年支記的例行活動，年宵、遊行、放風箏、春秋二祭，阿牛倒背如流，見集會市民由中年到白頭，「89一代，好多都『登六』（年過60），去得維園，絕對是關心中國、愛中國，他們不是光唱國歌，是每年走出來，用行動悼念北京死難者，關心國家」。他眼中的支聯會，「從來都是『和理非』、愛國」，見戰友被捕、入獄，「以前有首（藥丸廣告）歌︰『搭車又搭船』，現在是『探監又上庭』……政府連『死火山』都挖出來，（支聯會前常委）麥海華、張文光等，他們都不會再出來示威遊行，都不放過」。他原打算於本月25日會員大會就解散投反對票，但面對陵谷滄桑，又改弦易轍，稱會支持解散，「這是政治現實，希望人人平安，毋須去監獄」。

沒有了支聯會，往後的「六四」會如何？「可能就像今年一樣，大家在（維園）外圍流水式現身。」阿牛說，「我們還可以普通市民身分，（向警方）繼續申請集會，《公安法》下，49人在維園，不犯法的。」

相關字詞﹕支聯會解散 支聯會 阿牛

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