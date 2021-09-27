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創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住

【明報專訊】今年六四集會被禁，漫畫家尊子筆下的維園空蕩蕩，只剩持盾牌警察舉起民主女神像的標誌火炬。32年來堅持創作六四漫畫以抵抗遺忘，隨《港區國安法》實施，支聯會終成歷史遺物，尊子有最壞心理準備，但仍選擇畫下去，在暴風雨中抱有希望，「打壓或許會令更多人記住」。

已作最壞準備 籲「不要這麼快忘記六四」

筆名尊子的黃紀鈞1980年代起在報刊畫政治漫畫，諷刺時弊，見證時代興衰。1989年6月4日電視上坦克車畫面，使他留下無法忘記的創傷，創傷後來轉化成行動，同年底他將六四漫畫輯錄成漫畫集《黑材料》，往後每年春夏之交以漫畫紀念六四。

尊子漫畫不乏燭光、民主女神像、坦克等象徵圖像，讀者心領神會，每張扣連、呼應當下社會。他說持續創作不易，但目的如一，希望喚醒大家記憶，「不要這麼快忘記六四」。國安法生效後，有朋友勸他小心，他如常創作，但不諱言短期不樂觀，早有最壞準備，想像過被報章停專欄、遭警告噤聲。

「如果是好深的傷痕 是不會淡忘」

支聯會解散，幾乎每年參加六四集會的尊子慨嘆可惜，多名常委在押，「希望他們捱得住」。接連有公民組織受壓下解散，他認為反映中國管治新思維與手段，無人能料風暴多長。作為個體，只好堅持應做的事。

「今時今日打壓會變為新的歷史紀錄，可能更加強化市民去珍惜」，尊子不認為港人會隨着支聯會解散而遺忘六四，反認為事件像韓國光州民主運動、二戰納粹大屠殺，「如果是好深的傷痕，是不會淡忘」。

移民潮下不離開 「做得幾多得幾多」

移民潮再起，尊子沒打算離開，反自覺過往幸運，經歷香港自由開放時期，「畫到這個階段，有這個責任，做得幾多得幾多」。一河之隔，內地漫畫家的經歷早令他意會到「言論與表達自由是要爭取、堅持，你不做，它就會消失」，放諸後國安法時代，「現在能夠繼續畫，就要繼續畫，將來能否做下去，沒人知道了」。

相關字詞﹕政治漫畫 支聯會解散 支聯會 尊子

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