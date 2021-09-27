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趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲

【明報專訊】成立逾32年的支聯會，上周六宣告解散。支聯會屬本港老字號組織，常委、領導層、義工一路走來，由年盛到歲暮 。支聯會2002年成立「支青組」冀吸納年輕人，當年只有17歲仍是中學生的趙恩來是首屆「支青組」成員，長大後成為支聯會常委，與該會風雨同舟近20年，至今年7月「策略性」辭任常委，仍難逃牢獄之災︰因去年六四維園集會被控參與非法集結，他認罪，判囚8個月。趙恩來在審訊前接受訪問說，無悔加入支聯會：「有團體每年提大家六四發生什麼事……我在牆內仍可發聲，總比在牆外噤聲好。」

15歲獲邀當義工 首屆支青組成員

2001年，只得15歲的趙恩來，由中學老師帶領到維園參加六四事件12周年集會，獲支聯會邀請當義工，他應允，「加入是為了協助大家記得一件不公義的事」。翌年丘文俊、周澄等同為義工的年輕人成立支聯會青年組（支青組），趙恩來加入︰「當時若想參與香港的民主運動沒選擇，只得民主黨、支聯會，當時民陣也未有，更莫說公民黨。」

「令大家再次記得六四 這是支聯會宗旨」

趙恩來2015年獲選為常委，與鄒幸彤均屬會內較罕有的年輕常委。趙恩來主要負責「組織部」︰安排義工協助六四集會，也會到學校與學生分享六四事件，既承火亦傳火，「支聯會的任務，是每年六四都讓人記得六四，支記如果不存在，32年後的今天沒人會記得六四，例如『佔中』是何時發生的？沒團體說，沒太多人記得」。他認為，對香港人而言，「紀念一些事是最低風險」，然而，「我現在面對的現實是︰我在維園點支蠟燭，要坐監」。他於9月15日就參與去年六四集結被判囚8個月，「但我們都要政權付出代價，最起碼，大家會報道，令大家再次記得『六四』，這是支聯會的宗旨」。

「我們支記常委入獄沒所謂的」

寄語大家往後用自己方式悼念

趙恩來做區議員時關注法團、圍標以至社區事件，參與建設公民社會，在群眾運動中顯得低調，與他口中的「支記」一樣︰「支聯會集中做中國事務，也參與香港的社運，但從不是『旗手』，只是每年『行禮如儀』搞六四集會和遊行」。支聯會土崩瓦解，常委入獄或被羈押，往後6月4日的維園，縱有人，也未必有燈火，被問維園燭光會否滅於他一代，趙恩來說，「我們支記常委入獄沒所謂的，六四集會的主角不是我們，主角從來都是台下的香港人，大家往後用自己方法悼念，未來仍然有人會記得這件事。」

明報記者

相關字詞﹕支青組 趙恩來 支聯會常委 支聯會解散

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