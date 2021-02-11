大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人

市場規模去年翻倍 今年料破萬億元

大灣區消費力強勁，是全國網紅直播最發達地區之一，廣州更是全國率先將直播電商當作重點產業。「第二屆直播電商節在廣州開幕」、「廣州探索建設國內首條電商直播街」、「廣州要打造『全國著名的直播電商之都』：培訓1萬名帶貨達人」， 一條條新聞標題，反映直播電商在廣州之火熱。

2019年1月廣州印發《關於推動電子商務跨越式發展的若干措施》，提出積極發展電子商務新業態，如新零售、社交電商、網紅經濟、產業電商等。去年3月，廣州市商務局發布《廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）》，是全國首個直播電商產業政策（見上表），將發展直播電商列入年度商務重點工作，目標至2022年構建一批直播電商產業集聚區，扶持10間龍頭直播機構，培育100間具影響力網紅孵化中心，培育1000個網紅品牌及1萬名帶貨達人，將廣州建設成全國著名直播電商之都。

去年7月人社部將直播銷售員納入新工種，帶貨主播正式成為職業，又以1995至2009年間出生、俗稱「Z世代」的年輕人從事這個新興行業最多。