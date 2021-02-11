港聞

港聞二

大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系

【明報專訊】直播電商發展急促，也伴隨不少行業亂象，諸如貨不對辦、賣假貨、拒絕退貨退款、虛假宣傳等投訴比比皆是，出事的甚至不乏網絡紅人及網紅產品。例如本月初，一名深圳網紅與團隊便因直播叫賣假冒名牌化妝品，被當地警方拘捕。

抖音禁數百主播 網紅賣冒牌化妝品被捕

除了賣假，還有賣慘，「為生病家人籌錢」、「水果滯銷農民求助」，主播以煽情方式於鏡頭演繹社會不幸、家庭矛盾、生活坎坷，撩撥觀眾同情心按下購物連結。抖音今年便不止一次打擊「賣慘帶貨、演戲炒作」，封禁數百個違規主播帳號及直播間。為追求流量而標奇立異的網絡主播亦受整頓，抖音此前便將一名直播「吃鞭炮」的主播帳號永久封禁。

今年5月，中央網信辦等7部委聯合發布《網路直播營銷管理辦法（試行）》，明確直播營銷人員不得發布虛假或者誤導信息，欺騙用戶。上月商務部亦就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，針對直播電商領域提出建立黑名單制度和退出機制，並要求對主播帳號作分級分類管理，建立主播等信用評價體系。廣州市亦於今年首季先後推出《加強電商直播從業人員行為規範的工作意見》及《網絡電商直播常用法律糾紛處理指引》，對直播產業提出明確監管要求和法律指引。

王祖藍：帶貨先試用 建商譽始能經營

對於主播良莠不齊，王祖藍認為，帶貨主播有責任了解產品特色，一定要先試用，同時要清楚貨物的品質檢定，「唔好為求生意不擇手段，唔好殺雞取卵，做一次賺一筆就走，只有建立信譽，才能長遠經營下去」。

經營「港夫廣妻」直播帳號的李劍禧夫婦亦十分認同要親自試過產品才能介紹，寧願不接生意也不推銷劣貨假貨，試過有榴槤酥只用香料而非真正榴槤，兩人拒絕帶貨。李劍禧認為，有規範可杜絕只為搵快錢的主播，也能提高主播推薦產品的責任感，對有意長遠在這行發展的主播來說是好事。

相關字詞﹕網紅 直播電商 大灣區

上 / 下一篇新聞

房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
墮海女督察未尋回 海空聯合搜索
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
衝斑馬線險撞路人 平治司機被捕
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：「港味」直播帶貨 國企青睞 獲韓正接見官媒報道 「港夫廣妻」歸因身分優勢
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
大灣區GBA專題：「直播電商」列重點政策 廣州擬培育1萬帶貨人
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
趙恩來下獄：牆內仍發聲 猶勝牆外噤聲
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
創作六四漫畫32年 尊子：打壓令更多人記住
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
阿牛贊成解散：希望人人平安 毋須去監獄
回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動
回應可否悼六四 鄧炳強：可反政府不可反動
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
全港麻雀數量6年新低 觀鳥會：新樓多幕牆設計 不利築巢
李家超率專家赴深圳商通關
李家超率專家赴深圳商通關
民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產
民建聯倡預售新界北居屋 惠邊緣中產
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
遙距覆診省時 患糖尿劍手專注練習
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
調查：外判治蟲工防暑裝備不足 三成酷熱下感不適
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
路德會：長者反應正面 未來或增購
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】問夏博義攞提名 湯家驊食檸檬
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】鄧棨然寄信家人 盼讀《純粹理性批判》
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】九龍城橋底美化 抬頭感受「舊啟德」
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】機械人進駐長者中心 識報資訊講笑話
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】宣傳前列腺健康 曾鈺成拍片做阿爺
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場
【Emily】鄧家彪派血壓計谷針 搵埋夏蕙姨撐場