大灣區GBA專題：主播賣假賣慘頻見 官方研設黑名單建信用體系

抖音禁數百主播 網紅賣冒牌化妝品被捕

除了賣假，還有賣慘，「為生病家人籌錢」、「水果滯銷農民求助」，主播以煽情方式於鏡頭演繹社會不幸、家庭矛盾、生活坎坷，撩撥觀眾同情心按下購物連結。抖音今年便不止一次打擊「賣慘帶貨、演戲炒作」，封禁數百個違規主播帳號及直播間。為追求流量而標奇立異的網絡主播亦受整頓，抖音此前便將一名直播「吃鞭炮」的主播帳號永久封禁。

今年5月，中央網信辦等7部委聯合發布《網路直播營銷管理辦法（試行）》，明確直播營銷人員不得發布虛假或者誤導信息，欺騙用戶。上月商務部亦就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，針對直播電商領域提出建立黑名單制度和退出機制，並要求對主播帳號作分級分類管理，建立主播等信用評價體系。廣州市亦於今年首季先後推出《加強電商直播從業人員行為規範的工作意見》及《網絡電商直播常用法律糾紛處理指引》，對直播產業提出明確監管要求和法律指引。

王祖藍：帶貨先試用 建商譽始能經營

對於主播良莠不齊，王祖藍認為，帶貨主播有責任了解產品特色，一定要先試用，同時要清楚貨物的品質檢定，「唔好為求生意不擇手段，唔好殺雞取卵，做一次賺一筆就走，只有建立信譽，才能長遠經營下去」。

經營「港夫廣妻」直播帳號的李劍禧夫婦亦十分認同要親自試過產品才能介紹，寧願不接生意也不推銷劣貨假貨，試過有榴槤酥只用香料而非真正榴槤，兩人拒絕帶貨。李劍禧認為，有規範可杜絕只為搵快錢的主播，也能提高主播推薦產品的責任感，對有意長遠在這行發展的主播來說是好事。