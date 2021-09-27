墮海女督察未尋回 海空聯合搜索

【明報專訊】水警「多重任務截擊艇」前日在西部水域近沙洲對開海面執勤期間翻艇，水警、消防及飛行服務隊昨日繼續展開海空搜索，墮海失蹤的小艇分區指揮官林婉儀高級督察至今凌晨仍未尋回，涉事截擊艇已被送往昂船洲政府船塢檢查。另外，一艘與執行搜索任務消防輪相連的小艇，疑因狂風翻艇，事件中無人墮海或受傷。
消防遇狂風翻艇 艇上無人
政府多個部門持續聯合搜救行動，消防昨派出消防輪繼續在海面巡視及出動蛙人搜救。昨午約3時，一艘消防輪在屯門一帶海域進行相關搜索任務，與其相連的消防小艇遇狂風翻艇，其後拖至屯門滅火輪碼頭，消防員下水協助，利用吊臂將小艇翻正，並吊至消防輪停放。消防回應查詢稱，小艇當時沒有執行職務，艇上無消防員，事件中無人受傷。
水警快艇昨日在屯門龍鼓灘離岸約300米巡視，無人機小隊在龍鼓灘一帶出動多架次無人機，在附近海面低空搜索，警員則在岸邊利用望遠鏡瞭望；消防輪、水警輪及小艇曾經於曾嘴、龍鼓洲及沙洲一帶搜索。
飛行服務隊直升機在沙洲、龍鼓洲、曾嘴及大嶼山一帶上空盤旋搜索，中國海警船亦繼續於邊界海域協助搜救。海事處回覆本報稱，香港海上救援協調中心昨繼續協調各相關政府部門進行搜救行動，內地搜救單位亦繼續派船在內地水域搜索。