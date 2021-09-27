墮海女督察未尋回 海空聯合搜索

消防遇狂風翻艇 艇上無人

政府多個部門持續聯合搜救行動，消防昨派出消防輪繼續在海面巡視及出動蛙人搜救。昨午約3時，一艘消防輪在屯門一帶海域進行相關搜索任務，與其相連的消防小艇遇狂風翻艇，其後拖至屯門滅火輪碼頭，消防員下水協助，利用吊臂將小艇翻正，並吊至消防輪停放。消防回應查詢稱，小艇當時沒有執行職務，艇上無消防員，事件中無人受傷。

水警快艇昨日在屯門龍鼓灘離岸約300米巡視，無人機小隊在龍鼓灘一帶出動多架次無人機，在附近海面低空搜索，警員則在岸邊利用望遠鏡瞭望；消防輪、水警輪及小艇曾經於曾嘴、龍鼓洲及沙洲一帶搜索。

飛行服務隊直升機在沙洲、龍鼓洲、曾嘴及大嶼山一帶上空盤旋搜索，中國海警船亦繼續於邊界海域協助搜救。海事處回覆本報稱，香港海上救援協調中心昨繼續協調各相關政府部門進行搜救行動，內地搜救單位亦繼續派船在內地水域搜索。