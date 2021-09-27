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市局招標服務費2.5萬 中標價多較廉

【明報專訊】樓宇維修引起的懷疑圍標問題一直備受公眾關注，政府分別透過警方聯同跨部門推行「復安居」計劃，以及由市建局推出「招標妥」，冀防止不法操控招標。就瑞士花園大維修個案，市建局早於7月底已在業主大會介紹「招標妥」服務，法團其後未有回應是否採用；據市區重建局資料，瑞士花園的個案收費為2.5萬元，目標在21個月內完成工程顧問招標、工程費用估算、承建商招標及分析等。

招標妥是市建局就樓宇公用部分維修工程提供的收費支援服務，以減維修過程出現圍標的風險。按局方今年7月向瑞士花園業主提供的介紹文件，招標妥收費當時定為2.5萬元，主要涵蓋四大服務內容，包括就維修提供專業及技術意見、提供招聘工程顧問及承建商的電子招標平台、處理開標及其他技術支援等，計劃流程分三階段，要求21個月內完成。

市建局行政總監韋志成今年7月底曾在網誌寫到，自2016年5月推出服務，截至今年6月底已審批逾1600宗申請，涉及逾17.8萬個住宅單位；服務涵蓋整個揀選工程顧問和承建商的招標流程，一般需時18至24個月。韋又提到，招標妥有助減低出現圍標的風險，在使用招標妥服務的維修工程項目中，業主最終所揀選的工程承建商標書，有超過六成的中標價低於獨立估算。

累計1600宗申請 涉17.8萬戶

瑞士花園大維修方案經一輪爭議後，是否採用招標妥再被列入明日召開的業主大會議程上。此外，業主大會亦將議決終止跟進「EV屋苑充電易資助計劃」申請；據法團早前所發通告，管理委員會曾多次討論屋苑停車場電動車充電裝置及申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，並提及「已經由市區重建局招標妥招標邀請EV顧問」，但此事亦引起小業主關注，質疑EV項目是否招標妥服務的適用工程；法團近日再發通告，稱管理委員會是使用招標妥新設的「公眾版」就工程顧問服務完成招標。

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