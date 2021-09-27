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豪宅天價維修 警接圍標舉報介入 瑞士花園法團明開會 商煞停委聘顧問及億元工程

【明報專訊】本報本月初報道，位於大坑道的老牌豪宅瑞士花園在完成強制驗樓及修葺後不足3年，業主立案法團（法團）提出屋苑大維修，受委聘的顧問公司預算工程造價逾億元，每戶須承擔約100萬元，引起小業主爭議。本報得悉，該屋苑大維修紛爭已驚動警方介入，警方證實早前接獲有人報案，指懷疑大坑道一屋苑維修工程涉及圍標問題，而反黑組亦介入該屋苑法團會議，向業主講解旨在防止不法操控物業管理和工程招標的「復安居計劃」。另外，瑞士花園法團將於明日召開業主大會，議決停止委任顧問公司及終止大維修，有小業主希望會議能推翻工程。

反黑組出席法團會議促投標公正

業主質問維修原因 擾攘句鐘

據悉，警方在9月7日晚法團開的會議上，派出港島總區反三合會行動組的警長到場，就屋苑大維修簡介復安居計劃，警方在會上表明，「希望投標過程公開公平公正，不要有問題發生，或有刑事案件發生」。當晚會議除法團委員外，有數十名小業主出席，要求法團解釋選擇顧問公司及大維修的原因，一度擾攘句鐘，惟會議最終流會。

根據警方資料，復安居計劃旨在防止任何人包括工程顧問、承辦者或其他人使用不法手段影響樓宇管理或工程的招標過程，涉及由反黑組提供快捷的行動支援。

會上推「復安居計劃」防圍標

本報亦得悉，有業主曾就瑞士花園大維修一事報案。警方回應本報查詢瑞士花園個案時證實，9月6日收到報案，指懷疑大坑道一屋苑樓宇維修工程涉及圍標問題「求警調查」，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，警方經調查後，因應案件性質轉交相關部門跟進，但表明如有進一步資料，警方會再跟進。

至於9月7日的會議有反黑組警長到場，警方表示是應屋苑管理公司邀請出席，到場介紹有組織罪案及三合會調查科推行的「復安居計劃」，教育市民提防任何人以不法手段影響維修工程的招標程序。

本報早前報道，瑞士花園在已完成屋宇署強制驗樓計劃下的檢驗和修葺後，事隔不足3年，法團去年通過委任「博德顧問有限公司」研究改善及維修大廈工程。根據博德今年發出的改善及美化屋苑的建議工程方案及估價文件，大維修造價估算1.2億至1.6億元，每戶須承擔約100萬元。本報取得法團最新發出的通告，法團將於明日召開業主大會，議程包括商討及議決停止博德餘下的顧問工作、終止一切有關研究屋苑大維修工程等。通告又寫明，如業主否決終止大維修，會再議決是否採用市區重建局的「招標妥」樓宇復修促進服務。

擬採市建局招標服務 無疾而終

法團早在7月初發出的業主大會議程，寫明邀請市建局出席業主大會介紹招標妥服務（見表），並會於8月底前舉行另一次會議決定。法團其後於7月23日按議程召開業主大會，市建局到場介紹招標妥，並講解適用於瑞士花園的招標妥服務所提供的政府資助及收費等，當時已訂於8月29日召開另一次會議再商討。

惟本報獲悉有關會議未按計劃召開，亦未有決定是否採用服務。法團則於9月初去信市建局，稱未能在短時間內決定，向局方進一步索取資料後才再開會商議。

業主Henry（化名）認為法團現時似「打退堂鼓」，也幸有一班年老業主在屋苑內派單張講解是次工程和涉及的爭議，「他們會敲門逐家逐戶解釋，有些業主都開始醒覺」，Henry希望明日會議能推翻工程。

明報記者

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