對下任特首期望：規劃程序「拆牆鬆綁」

陳家樂稱，不評論坊間流傳下任特首熱門人選，「唔會提任何名字」。被問下任特首需具備條件、量度處理房屋問題指標時，他特別提及需在規劃程序方面拆牆鬆綁。

稱加快流程也要正當程序

指現屆政府方向正確

「業界不少人向政府進言，要在規劃、諮詢，以及部門與部門之間協調拆牆鬆綁，至於如何落實，會是下任特首必須考慮的重大問題。」曾擔任市建局非執董、房委會委員及城規會成員的陳家樂，過去曾參與房屋及土地規劃和發展。他強調，政府既要探討精簡和壓縮空間，以加快房屋及土地規劃流程，但絕對不能放棄正當程序( due process )。

他亦表示，近月政府更多引用《收回土地條例》收回私人土地，並且公布土地共享先導計劃已接獲3宗申請，形容政府朝正確方向覓地，他期望下任特首持之以恆；稍後舉行的特首選舉，他稱會留意候選政綱是否提出繼續多管齊下增加土地供應，並以公營房屋為主導。

對於未來政府架構重整，運輸及房屋局很大可能分拆，身兼港鐵非執董的陳家樂認為，現任局長陳帆及前局長張炳良都做得非常辛苦，兩人均要花不少時間應付運輸政策及事故，要同時兼顧房屋政策確實非常吃力，「既然未來房屋是重中之重，有新局面出現是好的」。