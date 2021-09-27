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市區靚地 3寮屋區重建增伙數至8000

【明報專訊】去年政府在《施政報告》提出收回茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村等3個市區寮屋區，並交予房協發展。房協主席陳家樂透露，按最新規劃估算，3個寮屋區重建後可提供超過8000伙，較當初預計的6300伙多，其中茶果嶺村4500個單位分兩期發展，首階段於2031年落成，涉900多伙。他又稱，茶果嶺村內存有三級歷史建築「羅氏大屋」，屆時房協亦會保育及活化。

保育茶果嶺村歷史建築羅氏大屋

位於臨海地段、佔地約4.65公頃的茶果嶺村，是該3個市區寮屋區中規模最大的一個。陳家樂表示，3個寮屋區都屬市區靚地，「同事們很努力，在設計上盡量興建多些單位」，其中根據初步規劃藍圖，茶果嶺村將分兩期發展，共提供約4500個單位，容納1.26萬人居住；其中第一期2031年落成，提供900多伙，第二期則暫未有時間表，目前亦未有出租及資助出售房屋的具體比例。他稱，房協在重建期間會負責保育及活化三級歷史建築「羅氏大屋」，相信會是首個由房協「由頭到尾」負責的歷史古蹟項目。

茶果嶺牛池灣村第一期2031年落成

根據資料，羅氏大屋約建於1900年，以附近石礦場的大麻石興建，根據規劃署的茶果嶺村擬議發展藍圖，羅氏大屋活化後將開放公眾欣賞，附近及面向海濱臨街位置，將作零售用途。

陳家樂表示，其餘兩個寮屋區，包括牛池灣村和竹園聯合村亦會分兩期完成，其中牛池灣村第一期亦於2031年完工，第二期未有時間表，估計兩期可提供逾2000個單位；至於竹園聯合村第一及第二期料於2029年至2031年期間完工，提供逾1000個單位。

相關字詞﹕羅氏大屋 房協 竹園聯合村 牛池灣村 茶果嶺村

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