房協手頭25項目 將建逾4萬伙 主席陳家樂：2.8萬伙10年內落成 馬頭角臨海地建安置邨

因應多個項目籌備發展，陳家樂強調房協財務穩健，但未來5年現金流較緊張，正研究融資方案，料2023至24年才需融資。

明報記者 黃俊鋒 黃偉超

政府去年公布已覓得土地，未來10年興建31.6萬個公營房屋單位，除房委會外，房協建屋角色亦愈趨重要。陳家樂形容，房協正面對建屋「高峰期」，目前規劃及發展共25個項目，提供逾4萬個單位，其中約2.8萬伙未來10年內落成；若以未來整體公營房屋的建屋量計算，房協供應亦佔近一成。翻查資料，房協過去10年提供約6000多伙公營房屋，即未來10年供應較過去10年增逾3倍。

較過去10年房協公營屋供應增逾3倍

陳家樂表示，該25個項目中，包括發展局交由房協發展的多個專用安置屋邨，除早前已公布的粉嶺百和路、洪水橋、古洞北及啟德1E1地盤等4個項目外，房協最新計劃在宋皇臺道與土瓜灣道交界、位於馬頭角的一幅約8500平方米用地，發展專用安置屋邨，提供約1100個單位，包括出租單位及資助出售房屋（見表）。

最新計劃馬頭角安置邨

2028年落成未有租售比例

該地位處土瓜灣「十三街」附近，可遠眺海景，目前已空置。陳家樂說，該地現劃作「政府、機構或社區設施」及「其他指定用途」，要發展住宅需經土地改劃程序，料2028年落成，屆時將安置受土瓜灣市建局重建項目影響的合資格住戶。

據政府以往公布，房協專用安置屋邨在建成後首5年內，需作安置受政府清拆或重建影響的住戶，合資格住戶可選擇入住安置屋邨內出租單位，但需符合目前房協乙類屋邨的入息及資產限額；住戶亦可選擇購買安置屋邨內資助出售單位，毋須通過入息及資產審查。若5年後安置屋邨內仍有單位未租出或未售賣，發展局會交予房協，剩餘出租單位按乙類屋邨申請資格，編配予公屋輪候者；而剩餘資助出售單位則可公開發售。陳家樂表示，目前馬頭角安置屋邨未有具體出租或資助出售單位比例，屆時視乎地區需要。

紅磡中產長者屋明年推 供312伙

除專用安置屋邨外，陳家樂稱位於家維邨對面的紅磡利工街「中產長者屋」料明年下半年落成，將提供312個單位，初步構思明年宣傳及推出。他稱，現時房協兩個「中產長者屋」項目，即牛頭角彩頤居及將軍澳樂頤居，仍有500多人輪候，利工街項目可予現有輪候者申請。

料2023年需融資 或發債券

面對未來房協發展25個項目，陳家樂表示房協財政穩健，但由於需繳付地價及建築費，而且房協最快2023年才推售安達臣道資助出售房屋項目的樓花，初期收回資金不會太多，至2025年落成後才有資金回籠，料未來5年現金流較緊張，因此房協財務專責小組正研究貸款、融資等籌集資金，以解決現金流緊張，估計2023至24年才需融資，其中發債券是可考慮方案之一，強調房協會謹慎處理。他又稱，若政府繼續給予房協土地邀請發展，房協「樂意為之」，最重要是平衡財務風險及確保樓宇質素。

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