3垃圾山佔地1.32頃 夠起1000單位

綠色和平稱，2017年鳳降村外圍仍被大片植被包圍，至2018年10月，鳳降村以北約數十米的翠影軒旁邊一幅土地上，兩座以鐵皮搭建的構築物之間新增一座運輸帶及滴筒等設施，同期沿雞伯嶺路旁邊的綠化地遭大幅開墾，變成沙塵滾滾，並搭建多座構築物。2019年11月，同一位置出現3座垃圾山，堆放大量金屬廢料，其中一座與鳳降村距離不足100米。直至今年2月，其中一座垃圾山轉為其他作業用途，到今年7月，與鳳降村最接近的垃圾山仍存在。

3年前現「工場」 綠化地遭開墾

環保署表示，有關與鳳降村距離最近的垃圾山，過去一年共收到兩宗投訴，內容涉及空氣範疇，該署人員今年曾到場調查，發現該地段有一個金屬貯存場地，若物料堆貯存處理不善，可能產生塵埃導致空氣污染問題，署方較早前已發出空氣污染消減通知，要求在限期內完整遮蓋貯存物料堆，避免塵埃、砂礫或顆粒排散。

近村垃圾山 規劃署稱違例命停工

規劃署稱該垃圾山所在場地，位於政府、機構或社區地帶及鄉村式發展地帶。經調查後，該署今年9月23日已對相關者發出「強制執行通知書」，要求中止在有關場地上的違例發展。

（城市保育）