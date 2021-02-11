疑元朗「垃圾山」源頭 不符「住宅」土地用途 廢鋁工場揚粉塵 百米外民居PM2.5超標

村民投訴噪音 環署：未超標 已提醒

環保署表示，涉事五金廢料工場過去3年共收到8宗投訴，內容均涉及噪音，該署曾派員到受影響民居調查及量度噪音，結果顯示未超法定標準。署方人員已向負責人反映，提醒需倍加留意及盡量避免於周六、日及晚上運作。該署未有提及該廠是否符合廢氣排放標準。

規劃署：製發展圖前已有 不違規

地署：飭令區內霸官地者停佔

規劃署稱，該廢料處理工場位於住宅地帶（土地用途為住宅（丁類）），惟在該地的發展審批地區圖首次刊憲前已存在，不構成違例發展；地政總署表示高度重視該區有廢料工場懷疑佔用政府土地事件，已在區內涉事政府土地採取土地管制行動，飭令佔用人於限期前停止佔用及移除土地上物件，但無提及該工場是否包括在內。

綠色和平早前公布調查發現，元朗廈村雞伯嶺路出現五金廢料堆起的巨型垃圾山，部分垃圾懷疑是入口鋁廢料。綠色和平之後再檢視不同年份衛星圖片，發現2017年鳳降村一帶仍有大片被植被覆蓋的土地，後來被剷平及搭建貨倉，並貯存大量五金廢料，形成垃圾山，顯示棕地不斷擴散（見另稿）。

綠色和平項目主任陳可淳表示，綜合當地居民及作業人士稱，位於鳳降村翠影軒附近的鋁廢料工場2018年10月開始運作，進行破碎及分揀工序後，將廢料運到區內其他露天工場存放。綠色和平以航拍方式拍攝到貨車駛進工場卸下五金廢料，場內設有兩三層樓高的輸送帶，運作時產生機械噪音及噴出粉塵。

村民稱夜傳噪音 家具頻披粉末

有不願透露姓名的鳳降村民向本報稱，該五金廢料處理場2018年進駐鳳降村，與附近民居最近不足100米，村民一直飽受該廠排放的粉塵及噪音滋擾。該村民說，平日有大量貨車進出處理場，由於大多是沒上蓋的貨斗，不時有金屬碎片掉落雞伯嶺路，她曾誤踏路上五金碎片滑倒受傷，另工場運作期間排放大量粉塵，附近植物鋪上一層白色粉塵，「樹葉滴落嚟啲雨水珠都係奶白色」，室內家具也鋪上一層粉末，清理後兩三天又重現，擔心粉塵中含重金屬微粒，影響健康。她又憶述該廠初時晚間仍運作，多次向環保署投訴後，該廠晚上7時停止運作，但入夜後仍不時傳出卸置金屬碎片的撞擊聲響，擾人清夢。

環團批棕地欠政策 變相縱容違規

綠色和平昨早約10時在工場外約100米的鳳降村範圍量度PM2.5，濃度為每立方米17微克，當時環保署位於北區的監察站量度的PM2.5只有9.3微克。陳可淳稱，該工場面積約4000平方米，土地查冊其中一幅用地顯示由百成物業管理有限公司持有，該公司董事為趙永光及趙傍英。陳表示，政府縱容棕地非法作業，令棕地亂象愈趨嚴重，違法工場佔用大面積土地，批評政府執法不力，她說單靠村民投訴無法解決違規作業擴散，認為欠缺整體棕地政策，變相為違規作業提供生存空間。

明報記者

（城市保育）