澳門檢疫酒店兩保安確診 回港易來港易暫停

政府：全面檢視酒店漏洞

澳門政府昨凌晨起公布多宗涉檢疫酒店個案，最先確診31歲男子是土耳其籍澳門居民，9月18日抵澳門，之後在金皇冠中國大酒店檢疫，前晚驗出Delta變種病毒，且病毒量大。當局其後發現該患者所住樓層負責量體溫的兩名尼泊爾籍男保安亦確診，他們已打兩針國藥，其中27歲保安9月23日流鼻水和疲倦，32歲保安則在24日咽喉痛、咳嗽和發燒。

澳門衛生局長羅奕龍稱，兩名確診保安大部分時間在工作和居家地點，會乘巴士，很少參加群集活動，未見對社區很大風險。他又相信兩名保安與該酒店的輸入個案有關，估計他們同樣染Delta，又稱檢疫酒店「肯定存在漏洞」，會全面檢視所有檢疫酒店情况。

自費檢測等3小時 旅客批安排亂

當局昨午3時再推一連3日的全民檢測，其中80歲或以上長者、孕婦等可到不用預約的「關愛站」採樣，其他人需預約免費檢測，但若要將檢測結果用作過關，則要到自費檢測站。澳門《力報》報道，昨有旅客自費檢測後5小時仍未有結果，亦有旅客在自費檢測站排隊3小時仍未能檢測，不滿安排混亂。

因應當地疫情，港府昨午宣布，昨晚10時起所有從澳門入境香港者，不能按回港易或來港易豁免檢疫，未打針要家居檢疫14日，已打針者家居檢疫7日。本報向政府查詢過去一周有多少人從澳門經回港易和來港易抵港，政府發言人稱沒備存相關數字，回港易自去年11月實施，至前日（24日）約有30.3萬人入境，當中約3.2萬人經港珠澳大橋，而來港易計劃本月15日起實施，至前日有3192人入境，當中372人經港珠澳大橋入境。

此外，珠海昨亦收緊從澳門入境者的限制，要求旅客要有24小時內陰性檢測證明，今早6時起，除跨境貨車司機等，其他人從澳門入境珠海要14日集中隔離。

（新冠疫情）