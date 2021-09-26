港深今商控疫對接 民建聯盼黃金周通關

昨增9宗確診中，除一名塞爾維亞抵港9個月大男嬰，其餘均完成接種新冠疫苗，包括一名印尼抵港外傭和一名新加坡抵港機組人員。昨少於10宗初步確診。另一名居淺水灣華景園1座的14歲女生，離港往英國後確診，居所須強制檢測。

特首林鄭月娥本月於深圳與國務院副總理韓正會面，她引述韓正要求相關部門盡快安排專家對接。事隔約一周，政務司長李家超今日率領香港代表出席內地與香港疫情防控工作對接會議，包括食衛局長陳肇始、創科局長薛永恒、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、衛生署及資科辦代表等。據悉，兩地通關除要專家對接，還需官員層面商議條件，才更有效率。

蔣麗芸料粵先行 冀現疫情非煞停

蔣麗芸認為與會陣容明顯是談兩地通關，中港均屬低風險地區，冀免檢疫條件盡量放寬，估計回內地港人要打針、用「粵康碼」系統、持72小時病毒陰性證明，若內地要求落地再做快速檢測亦屬可接受。

蔣麗芸相信免檢疫通關會是廣東先行，但香港多福建人，期望下一步包括福建省。若設配額，蔣期望予中港家庭優先申請。萬一出現疫情，她期望能放寬處理，若突然公布回港要檢疫14日，會令已北上者失預算，例如無法回港上班。

陳健波盼一日千名額 中港家庭優先

陳健波亦期望能一個月內通關，稱需中港往來的市民數以萬計，疫情下有很多家庭及生意問題，冀通關初期每天能有逾千個免檢疫名額，並逐步增至每天數千個，盡量滿足市民需求，又希望配額能優先供應予有家庭需要者，其他配額可以先到先得或抽籤決定。

陳續稱，國內人士向香港公司投保的新保費由去年上半年的62億元，大減96%至今年上半年的2億元，對業界影響嚴重；兩地不能全面通關約1.5年，相信內地積聚了不少購買力，全面通關肯定對中介人及保險公司有很大幫助。

（新冠疫情）