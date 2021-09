職工盟30年展 吳敏兒李卓人聲音助陣 噴「When will we be back」字句 籲為「重聚」做準備

「大家好,我係吳敏兒,喺工運上已經18年……」甫到達旺角永旺行7樓職工盟辦事處門口,已聽到職工盟前主席吳敏兒的錄音,職工盟30周年展覽昨日及今日在該廈7樓、19樓及天台舉行,只供會員入場。今次主題為「序」,負責幹事林小薇表示,現場有沙畫寫着「序」、「敘」及「聚」字,而聚沙可成塔,散與聚本是循環,而序是一個開端。

設「黑色時光隧道」 播韓農示威片段

7樓展區展示2019年至今演變,有反修例示威的聲音及物品,包括重塑2019年8月5日藝文界罷工時以便利貼及硬幣的「藝進制」點算人數法、去年醫護罷工時地盤工會所製「白絲帶機」,另有言語治療師總工會主席黎雯齡今年在獄中的自畫手掌。展區設一條黑色「時光隧道」,盡頭放着今年1月警方就民主派初選拘捕53人後職工盟所製的「別對黑暗麻木」紙板,並播放2005年韓農反世貿示威片段。

19樓展區則關於職工盟歷史,同場又設有香港獨立工運區、低潮下的工運區,在高處以繩縱橫交錯,並掛上不同工運期間的相片,象徵多年來的連結。林小薇說,當年八九民運促成職工盟成立,後來香港出現移民潮,但職工盟決定儲錢買物業,並在工運低潮之時默默努力,希望展區可令大家深思。

通往天台展區的樓梯則放置職工盟多年旗幟,天台放有2017年「集體談判天秤」,另在旁邊木板噴上「When will we be back(我們何時回來)」字句。職工盟副主席鄧建華說,2014年雨傘運動結束,有人在金鐘展示「We'll be back(我們會回來)」字句,2019年大家回到街頭,相信現在是進入另一循環,「不知道何時會再聚,問這個問題希望大家思考,為了下次重聚,大家要做什麼準備」。

貼梁天琦語句 「掀一場時代□□」

離開天台的樓梯,響起職工盟秘書長李卓人高呼「撐到底!撐到底!」的聲音,兩旁貼上多個被捕者相片及語句,當中前本土民主前線發言人梁天琦「我們要掀起一場時代革命」,革命二字變成方形框框。黃迺元稱展覽無自我審查,這只是呈現形式,反映現代情况。

參觀「序」沙畫 會員聯想「罪名」

「白領同行」會員馮女士與6歲女兒由元朗來,她憂警方隨時封場故盡早來,最深刻是「序」沙畫,令她聯想起現時組織活動亦成為罪名,盼職工盟「撐得一日得一日」。她又希望展覽可讓女兒對工運有個印象,「我除了教她做功課,亦希望她可以受到啟蒙」。