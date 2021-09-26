民協下月會員大會 決定參選立會否

指「選不選」都有批評 尊重兩方意見

楊彧昨與署任副主席利瀚庭一同見記者。楊說會上有正反聲音，有與會者提出支持者的憂慮，也有與會者提出在現時形勢下是否需保留一些平台、發聲機會，以及若參選有什麼可做等；會上沒有討論若參選應派什麼人，或以什麼條件決定人選。他說最終與會者同意參選與否要交給最高權力的會員大會決定。

問到若然參選，民協「入閘」機會有多大，楊彧說在目前新形勢下難言民協有否踩到紅線。他說民協一向相信所做的事和路線沒有任何顛覆國家成分或違反國安法，能否入閘「輪不到」民協控制。民協3名九龍區議員前日通過宣誓，楊稱民協尚有3名屯門區議員未宣誓，現階段難言是否獲「開綠燈」。

民協覃德誠上月在補選當上深水埗區議會主席，他接受本報查詢時表示無意參選立法會。他說擔任區議會主席工作量繁重，料難以兼顧，又承認在新選舉制度下，民主派更難取得足夠提名參選。