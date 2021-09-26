求情：被告為養家退大學 家失支柱弟或步後塵

有旁聽者聞判落淚，被告表現平靜，步入囚室時舉手道別。散庭後有家屬激動拍桌，遭保安阻止，其後在走廊倒地痛哭，叫道「我個仔無罪」、「無辜」和「唔公平」。

辯方求情稱，郭俊明的家庭領綜援，身為長子的郭喪父後，自16歲工作養家，並於嶺大退學，早前在日本餐廳學廚；郭弟很可能因兄長入獄而要放棄在嶺大就讀，以掙錢養家。郭望獲輕判，讓他照顧患抑鬱症的母親，以及弟妹。

被告丁培基年幼喪母，由祖父母帶大，重讀多次中一，曾是隱蔽青年，獲社工協助和動物治療後重投社會。社工稱他是思想簡單的「大孩子」，因於錯誤時間出現在錯誤地方而犯案。就丁擔心八旬祖父母，法官稱「深表同情」，但丁應早就顧慮他們。

辯方稱藏索帶和剪刀的被告姚俊暉6年前喪父，與母相依為命，為人孝順。開辦補習社的姚熱心教育，會減免經濟困難學生的學費。

（反修例風暴）