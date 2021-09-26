理大外圍暴動 侍應囚5年8月 反修例示威者同罪判最重

另兩被告囚5年及5年2月

3名被告廚師郭俊明（25歲）、運輸工人丁培基（28歲）、侍應蔡潤庭（25歲）早前被裁定一項暴動罪成。暫委法官王詩麗昨判刑時稱，郭藏有的37條索帶可製作汽油彈和築路障，判其就暴動罪和管有適合作非法用途的工具罪，分別監禁5年2個月和兩個月，同期執行；丁則被判囚5年。王官稱雖無證據顯示郭、丁堵路或縱火，但他們明知而選擇留在暴動現場，有共同目的與警對峙，破壞社會安寧。

蔡被指投擲了一個汽油彈引致爆炸，其手套有汽油味，王官稱因他暴動角色鮮明，判囚5年8個月，是2019年反修例案件示威者就暴動罪被判刑最重。若計反修例案件暴動罪判刑最重，則是7．21元朗白衣人襲擊案被告鄧懷琛，其暴動及串謀有意圖而傷人罪各囚5年，另一暴動及有意圖而傷人罪則各囚6年，惟因區域法院最高只可判監7年，法官將部分刑期分期執行，最終刑期為7年。根據本港法例，暴動罪最高可囚10年。

至於同案暴動罪脫的教師姚俊暉（35歲）涉藏7包共787條索帶及一把剪刀，他就管有適合作非法用途的工具罪，被判監8個月。

官稱暴動如戰場 迎頭棒喝不減刑

王官表示，判處基層和背景良好的被告入獄，對其個人、家庭和社會是悲劇，但法庭須對犯案者迎頭棒喝，否則社會要付上慘痛代價。王官考慮公眾利益，認為需判處具阻嚇刑罰，4被告經審訊定罪，並無有效減刑因素。

王官又稱當晚暴動非常嚴重和規模甚大，示威者數目多於警員，他們擲汽油彈和磚塊等，警方使用催淚煙、橡膠子彈及水炮車亦未能驅散，暴力行為持續至少兩小時；身穿黑衣的參與者戴防毒面罩和頭盔等是有備而來，有人不斷擲汽油彈及使用弓箭，將現場當成戰場發動猛烈攻勢，導致彌敦道火光熊熊。王官稱暴動範圍大，附近有民居及商舖，巴士要改道和地鐵停駛，對市民造成滋擾，納稅人亦要支付維修費，加重公共開支。

【案件編號：DCCC 1056/20】

（反修例風暴）