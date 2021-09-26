鄧炳強：屢見間諜行為 23條要着墨 稱現為立法最佳時機 冀下屆立會完成

鄧炳強昨出席商台節目《政經星期六》，其後見記者。他說有關23條立法，當局會以2003年草擬的法例作起點，而過去兩年香港發生很多事，是2003年時無法想像的，故必須訂立法例，讓政府有足夠能力處理「黑暴」事件、勾結外國勢力，危害國家安全的問題。他說未來的23條立法，當局會就間諜活動方面有所考量。

稱要針對近兩年及未來事件

他表示，《港區國安法》涵蓋4罪行，而23條則有7類行為，部分在國安法未涵蓋的，當局要立法處理。被問對比2003年的草案，未來立法是否會更嚴和「加辣」很多，他說法例要針對過往兩年發生的事，一定要有效應對，甚或要預計未來會發生的事，強調要有效率。

他說現屆立法會會期只剩兩個月，要完成如此複雜的法例很困難，期望可在下屆立法會完成立法，政府換屆不會有影響，當局正在籌備，包括法律研究和草擬法律藍本。至於以什麼方式諮詢公眾，他認為要看屆時實際情况。他強調定要向社會解說清楚，與公眾溝通。

澄清10‧10可紀念辛亥革命

此外，鄧澄清市民可以在10月10日紀念辛亥革命，只是不可鼓吹將台灣從中國分裂，強調這是很嚴重的行為，警方定必執法。觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳曾承諾赴台自首，一直未成行，鄧說不會確認警方有否向陳提供保護。他說「台灣是中國一部分，不存在司法協助」，籲台灣不要政治操控，讓陳同佳進入台灣。

明報記者

（港區國安法）