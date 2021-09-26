高拔陞：流失趨勢令人擔心 醫局擬恢復海外培訓 挽年輕人手

高拔陞在now節目《大鳴大放》承認，該局流失趨勢不太理想，令人擔心。就是否現醫護「移民潮」，高拔陞稱間中耳聞同事的相關考慮，而疫情下全球都搶醫護，「醫護行業人才競爭過去有，繼續都會有」。

稱聘海外醫生助交流經驗 提升水平

除增加副顧問護師和延後醫護退休年齡，高拔陞說年輕醫護重視培訓機會，局方亦計劃疫情穩定下逐步恢復安排同事到外國培訓。港府擬新增「特別註冊」途徑引入非本地培訓醫生，高拔陞說，若聘請到海外專科醫生，加強香港培訓新一代醫生的能力外，有海外經驗的專家能分享和交流各地經驗，助提升醫療水平，將有互惠協同效應。高續稱，曾有部門因人手緊張不能派醫生外出培訓，希望引入海外醫生後有更多空間派人外出培訓，將有多重得益。就引入醫生會否影響本地醫生培訓機會，他稱醫管局培訓名額充足，問題不大，會持續與香港醫學專科學院商討配套。

醫管局主席范鴻齡向政府提出修例讓「資金可以過河」，為當地港人買大灣區醫療服務。高拔陞說，疫下買港大深圳醫院服務為當地港人覆診，已有逾2萬人次受惠。就日後若進一步買大灣區醫療服務會否存醫護規範差異等問題，高承認會面對一定磨合和挑戰，但與港大深圳醫院合作理想，疫下存不穩定因素，目前難有推行時間表。就會否已開始與內地醫療機構洽商，高回應「一直在概念上有很多交流，現在還要維持彈性和了解」。