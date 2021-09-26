失蹤警紅褲子出身 水警首名小艇女指揮官

前上司讚有承擔 可更上層樓

據了解，失蹤女高級督察林婉儀年約40歲，已婚，沒有兒女。她在警隊服務多年，屬「紅褲子」出身，警務工作生涯由警員開始，由低做起，曾駐守屯門警區軍裝巡邏小隊，及後調派至刑事調查隊工作。其後經內部投考，約10年前晉升至督察。

林婉儀約4至5年前加入水警總區，曾駐守水警西及水警東分區，由於表現出色，其後獲晉升成為高級督察，她亦是水警史上首個女性擔任小艇指揮官，現時負責帶隊追緝走私及非法入境者。前上司讚揚她為人活潑，盡忠職守，做事有原則、有承擔，甚有潛質更上一層樓。

去年搗走私集團 救48貓狗

去年8月，南丫島及赤柱泳灘出現載有多具寵物屍體的籠，警方調查後，揭發涉及走私集團快艇高速航行時，寵物籠由開放式船艙跌落海，亦不排除走私客將寵物籠擲落海，以減輕快艇負重逃避追截。林婉儀當時以水警小艇分區小隊指揮官身分，在記者招待會講述參與海關聯手搗破一個走私集團經過，行動中22隻狗及26隻貓獲救。