追截走私翻艇 水警女高級督察失蹤 疑遭撞擊 另3警輕傷

據了解，事發昨晨8時許，4名水警駕乘一艘多重任務截擊艇在沙洲對開海面巡邏，疑追截走私快艇時遭對方撞擊，截擊艇翻艇，4水警墮海，他們均穿上救生衣。拯救人員到場救起一名外籍高級督察、一名警長及一名警員，均輕傷清醒送往屯門醫院治理，但同行高級督察林婉儀失蹤。

有穿救生衣 中國海警助搜救

水警、消防及飛行服務隊直升機接報後隨即展開海空搜索，機場消防隊兩艘負責機場救援的指揮船奉召到場。中午後，中國海警艦艇亦在邊界水域附近加入搜索。海事處回覆查詢稱，涉事船曾隨水流漂往鄰近內地水域，香港海上救援協調中心昨早9時46分聯絡廣東省海上搜尋救助中心，協調在各自水域展開搜救工作。內地共出動14艘參與搜救。

政府飛行服務隊昨晨起派出最少11架次直升機輪流在現場上空搜索，主要於龍鼓洲及沙洲一帶以平行及曲線飛行路線搜索，又曾以事發位置為中心點邊繞圈邊擴大搜索面積。自昨午起，搜索範圍進一步擴大至珠江口近伶仃洋海域，直升機又一度圍繞內伶仃島飛行作目視搜索，入夜後則在龍鼓洲及龍鼓灘沿岸低飛。

直升機無人機齊搜索

另外，水警分區無人機小隊在龍鼓灘村岸邊出動多部無人機在附近海面低空搜索，其後轉至青山發電廠附近的碼頭。入夜後警方繼續於龍鼓灘路及蝴蝶灣附近操控無人機搜索。

意外後截擊艇只有黑色船底露出水面，水警輪在旁調查蒐證。至昨午近5時，吊臂船到場將截擊艇吊回正面並吊離海面，水警在旁拍照存檔，其後截擊艇被吊運至近邊界的船塢。警務處長蕭澤頤昨午5時許抵達屯門醫院探望3名受傷水警，逗留約15分鐘後離開，未有回應記者提問，只表示警方將聯同各相關部門全力搜索。

船家稱涉事水域多快艇飛馳

有船家稱，西部水域不時有疑似走私快艇高速行駛，入夜後情况最嚴重，曾目測逾百艘沒亮航行燈號快艇往內地海域飛馳，因太多太快，一般船於夜間都會避免駛近涉事水域。船家亦稱，事發時吹東風，加上水流湍急，相信墮海約半小時已被冲至蛇口一帶。

警方及海關近年均曾表示，走私集團在沙洲海域部署多艘快艇，以參與機場三跑的大型工程船作掩護，將走私貨物吊運至快艇，高速向內地方向逃走。去年1月，5名關員駕乘海關淺水巡邏艇在沙洲對開海面進行反走私巡邏，追截兩艘懷疑走私凍肉快艇時發生碰撞後翻艇，造成3死2傷。