認虛假陳述否認欺詐 坐中國包機抵深圳 孟晚舟「回家」：沒強大祖國就沒我自由

人群揮國旗唱歌迎接 將「14+7」隔離

央視新聞報道，昨晚9時51分，孟晚舟乘坐的包機在深圳寶安國際機場降落。她已換下離加時的圓點深色長裙，穿上紅裙走出機艙 ，在機場哽咽地說「我終於回家了」，「祖國，我回來了」。人群在停機坪揮舞國旗迎接，並合唱《歌唱祖國》，孟晚舟亦一同跟唱。她隨後和人群揮手致意後走上等候的大巴，在車內檢測核酸。內地媒體稱，孟晚舟抵達深圳後將執行「14+7」入境隔離政策，即14天集中隔離再加7天居家隔離。

美稱針對華為起訴仍繼續

稍早前，孟晚舟在溫哥華以視像形式出席美國紐約東區法院的聆訊。據路透社及美國司法部消息，她在聆訊中承認曾就華為在伊朗業務對匯豐作出虛假陳述，但否認涉及欺詐的指控。檢察官隨後提出延期起訴協議，稱若孟晚舟遵守協議中的所有條件，美方將撤銷對她的檢控，有關協議至2022年12月結束。美方強調，針對華為的起訴仍會繼續。加拿大法院在孟晚舟與美方達成協議後，決定終止引渡聆訊，並稱孟晚舟現在可「自由離開加拿大」，孟晚舟據報得悉決定後情緒激動。

孟晚舟獲釋後在法庭外發表感言，據媒體畫面，當時她左腳上的電子腳鐐已摘下，留下一處瘀青。她用英文表示，過去3年自己的人生出現重大轉變，但始終相信「黑暗當中總有一線光明，這是生命中珍貴的經驗」，並感謝祖國和祖國人民對的支持幫助，稱是自己走到今天的最大支柱。之後，孟晚舟在司法人員護送下前往溫哥華機場，機場為避免人群圍觀開出特別通道，一名駐外大使和相關工作人員據報護送其回國。

包機飛經北極 未依慣例過美領空

孟晚舟搭乘的CA552隨即成為追蹤軟件Flightradar24上最熱門航班。航迹顯示，飛機由溫哥華起飛後向北，飛越北極上空由俄羅斯一路南下，未有依民航慣例經過美國領空。網民評論稱，這是中國方面避免美國「事後反悔找碴」、「橫生枝節」的安排，「畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為」。

孟晚舟則在機上於微信朋友圈發表千字感言《月是故鄉明，心安是歸途》，文中稱「沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。正是那一抹絢麗的中國紅，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗時刻，引領我回家的漫長路途」。華為亦發聲明稱，期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚，又表示公司將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。

新華社：經中國政府不懈努力

中國外交部發言人華春瑩昨晚應詢表示，中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的，「事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業」。華春瑩稱，孟晚舟的欺詐指控純屬揑造，被美方指為受害者的匯豐銀行亦出具了足以證明她清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。官媒新華社稱，孟晚舟最終得以返回中國，是「經中國政府不懈努力」。

明報記者 深港連線報道

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676