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2021年9月25日星期六
港聞二
市建局油旺重建藍圖 政府支持方向 整合街區減兩成道路 增樓面面積 人口不變
倡引入新規劃工具 測量師：難大增單位
果欄活化成特色景點 商販：遊客無興趣
保安局函支聯會：燭光集會歌頌反革命 鄒幸彤稱活動屢獲警方協助：是否指摘同僚國安共犯
「感激」刺警案 3港大生涉違國安法准保釋
《羊村》案轉區院審理 下月12日答辯
鄒幸彤穿黑衣應訊 保釋被拒
新舊款對講機無法對話 家屬關注風機吹煙入倉
女生校內遭欺凌非禮 指校方阻報警 警拘涉襲擊男生 基孝中學：配合調查
船民殺人囚29年刑滿未自由 「無了期等待如判二次終身監禁」
智慧監獄錄影如廁「會打格」 羈留者：精神折磨
地建會：未聞內地指示須助解房屋問題 「睇唔到有壓力」
九龍區議員宣誓 10人收信未過關 涂謹申梁翊婷在列 有稱據理力爭有稱不抱期望
廖成利：民協應參選立會 羅健熙：不信民主黨不選即解散
港大倉鼠實驗：低溫環境染新冠 發炎更嚴重
小鐵漢提前下周一做手術 父料因羅冠中將離職
清潔公司被政府禁投標 同集團公司中標接手 工會質疑懲罰機制失效
職工盟今明30周年展 下月大會表決解散
假廣告招3人盜巴士錢箱 九巴前員工被捕
不滿樓上噪音縱火燒閘 無業漢囚52月
長沙灣兼善里重建 涉2100戶 市建局指地積比低 連體育館休憩處官地發展
屢見蜈蚣冲涼都驚 劏房戶開心「有機會上樓」
涉求報案人借百萬 女警被廉署拘控
尊子漫畫
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【Emily】立會秘書處擬放寬議員申開支限制
【Emily】創科界搞大灣區IT青年捐血日 容海恩響應
【Emily】屈臣氏紀念版蒸餾水 每支捐1蚊撐殘運
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【明報專訊】（請看附圖）
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