涉求報案人借百萬 女警被廉署拘控

警方回應稱，該名女警務人員已被停職，由於案件已進入司法程序，警隊不作評論。警隊重申非常重視警員操守，如有警員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

另涉借打鬥案被捕者6萬

涉案女警區嘉曼（圖），46歲，被控兩項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第三條。該女警於案發時駐守東區警區刑事調查隊。她於前年11月獲指派處理一宗涉及一間食肆的盜竊案。

兩項控罪指出，該女警涉嫌於去年1月8日及3月16日，未得行政長官一般或特別許可而向該盜竊案報案人分別索取100萬元及3萬元貸款。另一項控罪指稱該女警涉嫌於去年5月11日，未得行政長官一般或特別許可而接受一名打鬥案被捕人所提供的6萬元貸款。

早前認兩項洗黑錢 正還押

廉署調查顯示，有關盜竊案報案人拒絕被告索取貸款的要求，而被告接受打鬥案被捕人貸款時，有關案件已經結案。廉署表示，早前接獲警方轉介個案，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並起訴該名女警。警方在廉署調查案件期間提供全面協助。

翻查資料，該名女警今年7月在觀塘裁判法院承認兩項串謀洗黑錢罪，法庭將案件押後至10月6日聽取求情，被告未有申請保釋，還押看管。案情指出，該女警涉嫌於2019至2020年間，按他人指示借出兩個銀行戶口，被用作處理海外電郵騙案得益，涉款約53萬元。