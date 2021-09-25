長沙灣兼善里重建 涉2100戶 市建局指地積比低 連體育館休憩處官地發展

料提供1830伙私樓 2033年竣工

市建局總經理（規劃及設計）關以輝稱，兼善里項目涉90個街號的樓宇，建於1959年，樓高9層，沒有升降機，樓宇普遍失修，且有不少劏房。他說，該範圍剩餘地積比僅0.88，即約9%，單一重建十分困難，且收購成本高昂，令項目入不敷支，欠重建誘因，故需整區規劃。他說該區社區設施不足、公共空間被分隔，只有一個單層、建於1976年的長沙灣體育館，僅有4個羽毛球場，不符標準要求，因此市建局同步啟動兩個項目，將兼善里樓宇群毗鄰土地一併納入發展，重新規劃。

昌華街／長沙灣道項目涵蓋兩個地盤，其中一個地盤包括長沙灣徑休憩處、部分深水埗運動場及政府臨時工程倉庫用地，該倉庫用地會重新規劃，興建新政府設施綜合大樓，提供新體育館，增設兒童遊戲室、健身室等；連同長沙灣體育館現址的另一地盤相關用地，共提供面積逾3.8萬平方米，是現時區內相關設施面積的33倍。另市建局會興建行人天橋連接兩個項目的公共空間，日後亦研究騰出鄰近路邊泊車位作行人路，改善步行環境。

區議員指涉2000劏房戶 憂不夠公屋安置

被問到日後若遇到同樣地積比少的土地，是否都會採用休憩用地建住宅，以減低成本及增重建成功率，關以輝說這次規劃時見路政署臨時倉庫已閒置多時，以及體育館不符合現今標準，認為「有契機」，強調非所有項目都可採取此方法，每次規劃都會看機遇和需要等，冀做到善用土地。

市建局昨展開凍結人口調查，現金補償會以「假設重置單位7年樓齡的價值」呎價作計算或「樓換樓」收購，租戶亦可獲特惠津貼或公屋安置。民協深水埗區議員覃德誠稱數年前曾在兼善里逐戶數電表，推算約有3000戶，並估計當中最少有2000個劏房戶，擔心難提供足夠公屋位安置。市建局總經理（收購及遷置）唐溢雯說，市建局過往大型重建需安置不少租戶，有一定經驗，房委會及房協每年亦提供一定數目公屋供安置。

身兼市建局非執董的立法會議員鄭泳舜表示歡迎市建局將未盡其用的政府土地納入重建，並倡議項目可包括港人首置項目。