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不滿樓上噪音縱火燒閘 無業漢囚52月

【明報專訊】居於天水圍天慈邨32歲無業男子不滿樓上噪音滋擾及冷氣機滴水，前年到該單位用火水14次潑淋並燃點報紙燒毀鐵閘及木門，他承認一項縱火罪，昨於高等法院判監4年4個月。法官張慧玲認為被告在夜闌人靜、大部分人睡覺時在多層樓宇縱火是罔顧他人安危，幸無人命傷亡。

辯方求情因衝動犯案 官指案情嚴重

案發時30歲的被告鄭國專昨在庭上否認有意圖危害他人生命的縱火罪，承認屬交替控罪的縱火罪。辯方求情稱本案火勢小且時間短，僅熏黑鐵閘和木門，被告一時衝動犯案。張官認為片段清晰可見被告淋火水14次，案情嚴重。

案情指出，被告自2013年起投訴樓上噪音及冷氣機滴水，住戶王女士稱沒該些問題而沒理會。前年，王女士丈夫目睹被告從窗戶向上扔雞蛋到樓上，報案後沒再追究。同年6月，王女士發現掛在鐵閘的雨傘遭焚燒，遂裝閉路電視。

前年7月1日事發當天凌晨1時許，戴上勞工手套的被告將火水淋濕了的報紙塞該單位鐵閘和木門之間，以火機燃點報紙，再向閘門淋潑火水14下。被告1分鐘內離去，火種亦於1分鐘後熄滅。被告把載火水的啤酒樽等棄置他居住樓層的垃圾桶。王女士獲保安通知後，翻查閉路電視認出被告，鐵閘木門右下有約100乘20厘米範圍遭熏黑，被告同日被捕。被告在警誡下表示與該住戶不相識，但承認曾在升降機內咒罵對方。

【案件編號：HCCC127/20】

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