清潔公司被政府禁投標 同集團公司中標接手 工會質疑懲罰機制失效

原公司違職安條例受罰

清潔服務業職工會組織幹事許垣桓稱工會6月接獲投訴指出，「萬成清潔服務有限公司」去年6月因違反《職業安全及健康條例》，被禁競投政府合約5年，其後減至1.5年，禁止期至今年12月19日。萬成為荃灣區街道清潔服務承辦商，合約期至今年4月30日，之後由「駿誠服務有限公司」接手荃灣區（西）的街道潔淨服務。

根據公司註冊處資料，萬成董事為黃志豪、黃創成、黃萬成，駿誠唯一董事是黃志豪，兩公司註冊地址相同。萬成環球控股有限公司網頁顯示，駿誠與萬成均屬其集團子公司，分別1995和1998年成立；而集團2020年第三季度業績報告列明，黃萬成是黃創成胞兄、黃志豪父親。萬成環球今年3月22日發表公告提到，萬成清潔被罰暫停競投1.5年，「於禁制實施期間，本集團將安排另一間符合資格競投食環署的清潔服務合約的附屬公司取代萬成清潔於競投食環署的清潔服務合約的角色，以減輕對本集團的上述不利影響」。

清潔服務業職工會會長黃迺元批評，食環署及庫務局單憑公司編號不同，就斷定萬成、駿誠屬兩間個別公司，屬自欺欺人，促政府撤回兩公司的投標申請，並禁止兩公司在禁止期投標政府合約，並檢討扣分制及禁止投標機制。

食環：中標公司符標書規定

本報昨午致電及電郵萬成環球及萬成查詢，兩者屬相同電話號碼，至截稿沒回覆。

食環署發言人回覆，一直按政府採購規定及程序公開招標，並按財經事務及庫務局規定評審，在評審「為荃灣區（西）提供街道潔淨服務合約 」的標書時，已查核有關投標公司資料，顯示駿誠及其股東並未因違反指定罪行而被禁競投政府合約，由於駿誠在評審得最高分數，並符合標書規定，故獲批合約；而去年6月19日至昨為止，署方與駿誠共有兩份有效合約，涉款1.44億元。財經事務及庫務局截稿前沒回覆。