小鐵漢提前下周一做手術 父料因羅冠中將離職

兒童醫院：時間安排如常

對於羅冠中何時離職，兒童醫院再度回覆稱，涉職員個人資料，不會透露詳情；又稱兒童醫院心胸肺外科團隊一直因應病人臨牀情况，安排他們在合適時間做手術，今次安排如常，並無改變。

患先天心臟病的男童小鐵漢Kansas曾5次植入心臟起搏器，均由羅冠中負責。小鐵漢原擬今年尾至明年初做第三階段單心室循環手術，但有傳羅將移民，下月底離開醫管局，家人一度計劃日後私人聘羅回港做手術。

小鐵漢爸爸Jayco回覆本報稱，兒子上月31日已入院做心導管檢查，結果身體狀態良好，獲安排第三階段手術提早至下周一進行。Jayco相信手術提前「或與羅離職有少少關係」，又稱兒子今日會入院準備，全家對手術有信心。他稱，術後48小時是關鍵，倘出現排斥，須即時再動刀，並等候合適心臟「換心救命」。他形容兒子將「打大佬」，希望他如「Iron Man（鐵甲奇俠）般強大」，「撐得過就勁過Iron Man」。

父稱部分病童亦獲提前動刀

Jayco又說，據悉部分羅診治的病童也獲通知，將安排下月底前做手術，有個案已等近兩年。Jayco稱面對醫管局人手流失感無奈，嘆首屈一指的醫術難能可貴，「小鐵漢幾日大已由羅冠中負責手術，當時所有醫生稱已沒法子，是羅醫生救番佢」，但明白羅的選擇。