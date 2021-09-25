港大倉鼠實驗：低溫環境染新冠 發炎更嚴重

貨船4人確診 19人船上檢疫

本港昨增7宗輸入個案，包括兩名從菲律賓抵港的外傭，他們均已完成接種兩針科興疫苗，帶有L452R變種病毒。有4名9月23日乘貨船ALIYAH PERMATA抵港的船員確診，該船其餘19人要在船上檢疫。昨日初步確診少於5宗。

感染7日後 病毒量明顯較高

袁國勇和陳福和領導的團隊，用金黃敘利亞倉鼠做攻毒實驗，將倉鼠分低溫、室溫和高溫3組，即分別在攝氏12至15度、21度及30至33度的環境飼養，每組有15隻鼠，並於牠們的鼻腔注射相同劑量新冠病毒，然後在不同日數蒐集倉鼠的組織。

研究發現，在感染後4日各組倉鼠呼吸道病毒相若，但至感染後7至17日，低溫組倉鼠呼吸道組織的病毒量明顯高於其他兩組。低溫組肺部出現嚴重發炎和出血，促炎性細胞因子和趨化因子水平明顯較高，反映炎症較多。

免疫反應減弱 籲冬天前打針

室溫組和高溫組在感染後7日已進入康復階段，但低溫組的呼吸系統仍有嚴重炎症、出血、組織損傷等，幾乎無恢復迹象，相信與低溫組的身體未能在感染初期控制病毒繁殖，使病毒對身體的影響持續增加。低溫組血清中和抗體滴度在感染後7日和30日明顯較室溫組低，可能由於針對新冠的免疫反應在低溫環境減弱，亦解釋了為何此組病毒量高和康復時間長。研究人員認為，身體處於低溫環境需用更多能量保持體溫，或對免疫系統有影響。

研究認為，在低溫環境新冠病毒能更有效在倉鼠呼吸道複製，導致更嚴重的炎症和持續損傷，並抑制中和抗體反應，指出於冬天感染新冠，肺部康復可能較慢，未來仍需研究在夏天和冬天感染新冠，持續病毒陽性的時間會否有差別。研究團隊建議所有符合接種條件的市民在這個冬天前接種新冠疫苗，以降低在即將來臨的冬天染病後的嚴重程度。

（新冠疫情）