廖成利：民協應參選立會 羅健熙：不信民主黨不選即解散

有傳倘民協出戰立法會選舉，廖成利被視為有力一戰的人選；他昨亦獲裁定宣誓有效。廖成利昨被問及會否有意參選時，他自言為「最後的選擇」。

羅：有無議席都會繼續做

民主黨元老李華明早前受訪，明言民主黨應參選，若不參選便應解散，否則他將退黨。羅健熙昨表示，尊重黨員自由，會視為意見，但不認為民主黨若不參選便應解散，並以自己為例，「我在利東邨亦無議席（早前辭去區議員職務），但可以代表大部分居民想法」，強調重點是得到市民認同，才會繼續有影響力。羅健熙稱，不論該黨參選與否，未來4年亦相當困難，但強調不論有無議席「都會繼續做」。

民主黨明表決參選否

民主黨明日舉行會員大會，表決會否派員參選立會選舉，被問到現時黨內支持及反對參選的形勢，羅健熙稱不公開評估哪方較多，會按香港法例及該黨章則決定，又稱難以估計出席人數，有會員認為當日為「重要歷史時刻」、需親自赴會，但亦有人稱如非必要不會出席。

民主黨袁海文昨被問到對參選看法時則稱，有道義為同路人、港人發聲，但強調反對無底線、原則參選，「如看不到底線、原則，我會投反對（票）」。

另外，廉政專員白韞六昨表示，截止本周二，廉署就選委會選舉接獲6宗投訴，當中5宗可追查，包括懷疑涉及在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票、發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述等指控。