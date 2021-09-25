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九龍區議員宣誓 10人收信未過關 涂謹申梁翊婷在列 有稱據理力爭有稱不抱期望

【明報專訊】九龍區區議員昨日宣誓，政府晚上發稿稱對其中10名區議員宣誓的有效性存疑，已發信要求提供額外資料，包括民主黨涂謹申、梁翊婷等。據了解，有區議員接獲的信件中，問及曾聯署要求中止香港獨立關稅區聲明等行為，如何符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求。有區議員表明會據理力爭解釋；亦有區議員稱不會對當局接納其回應存有期望。

李文浩不出席 即時離任

深水埗區議員李文浩早前表態拒絕宣誓，昨亦未有出席儀式，政府以《宣誓及聲明條例》第20A條指他拒絕或忽略作出誓言，須即時離任。

繼港島區議員後，九龍五大區議會（油尖旺、深水埗、九龍城、黃大仙及觀塘）的宣誓儀式昨早於北角社區會堂舉行，55名區議員逐一宣誓。政府昨晚發稿稱45人宣誓獲確認，但對10人宣誓有效性存疑問，已向有關者發信要求提供額外資料，以決定宣誓是否有效。

10名宣誓有效性存疑的區議員包括油尖旺的胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗的劉偉聰；九龍城的曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙的莫灝哲，以及觀塘的梁翊婷。翻查資料，部分人曾參加初選、借出議員辦事處作初選票站、簽署「墨落無悔」聲明書等（見圖）。

據了解，當局向區議員發出的信件提到，有區議員曾聯署要求中止獨立關稅區地位聲明，請求外國制裁香港、封鎖或採取其他敵對行動等；質疑有關行為如何符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求。據悉，接獲信件的區議員須於下周一（27日）下午5時前書面回覆。

胡穗珊：非理性討論 無期望

郭天立接受本報查詢時確認，接獲當局查詢包括參與中止獨立關稅區聯署、借議辦作初選票站等，強調會據理力爭解釋，說明自己符合宣誓要求。

胡穗珊被問到是否預計自己接獲信件，她向本報稱在紅線飄移下「都有兩手準備」。至於會否期望回覆能被當區接納，她以港島區情况為例，形容「都不是理性的討論，無法用舊時代的想法，像答問題答得好不好、拿到幾多分便能留下來，不是這樣玩」，表明對當局接納其解釋不會抱有期望。

黃國桐伍月蘭過關

至於獲裁定宣誓有效的區議員，油尖旺區議員何富榮議辦曾位列民主派初選票站名單，他其後在facebook公開表示，從未使用議辦作初選票站或其他非議員職能之用。深水埗區議會副主席伍月蘭曾為公民黨成員，去年退黨，她接受傳媒訪問時曾表明公民黨以黨的名義簽署「墨落無悔」聲明前並未諮詢黨員，她事後亦表達不滿及退黨。此外，民主黨黃國桐曾遭國安處拘捕、指涉協助12港人潛逃，但未被起訴，亦獲裁定宣誓有效。

九龍城區議員、民建聯主席李慧琼昨日宣誓後稱過程順利，相信經歷《港區國安法》及立法會修例等一系列行動後，各方清楚掌握宣誓的莊嚴及重要。

港島8席DQ出缺刊憲

此外，港島區7名區議員早前接獲當局信件、要求進一步提交資料後，全數遭裁定宣誓無效，失去議席，連同拒絕宣誓的蔡志強，政府昨日刊憲宣布8個議席出缺。

相關字詞﹕宣誓及聲明條例 初選 區議員宣誓 民主派初選 區議員

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