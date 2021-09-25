地建會：未聞內地指示須助解房屋問題 「睇唔到有壓力」

稱全力支持增加土地房屋供應

商會執委會會後發聲明，澄清從未聽過有關消息，商會亦未有所聞，強調商會及一眾會員必定繼續全力支持港府增加土地房屋供應，改善經濟民生，商會秘書長龍漢標又否認事件對商會或會員造成壓力。

地產建設商會會長兼太古地產前主席簡基富、新地執行董事郭基煇、恒地執行董事黃浩明、會德豐地產常務董事黃光耀等昨出席例會，會後商會發聲明表示，商會及委員未聽過有內地官員要求本港發展商協助解決房屋短缺問題的消息，表示在「良政善治」新環境下，商會必定繼續全力支持港府增加土地房屋供應，改善經濟民生。

商會秘書長龍漢標會後重申，不止土地房屋問題，在各種社會、經濟及民生問題上，商會一直與港府及各界商討解決辦法，商會亦有具體方案紓緩房屋問題，「不過今日未能交代」。問到事件會否對商會或會員造成壓力，龍漢標認為，由於從未聽過有關消息，「睇唔到有壓力」。

路透社早前報道，內地官員在一個閉門會議上，要求本港地產商將資源及影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的房屋短缺問題。報道又引述接近中央官員消息稱，發展商被告知「遊戲規則已經改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。