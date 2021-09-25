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智慧監獄錄影如廁「會打格」 羈留者：精神折磨

【明報專訊】大潭峽懲教所改建後，今年5月底投入運作，政府稱是本港首間智慧監獄。一批原在青山灣入境事務中心（CIC）的羈留者調至大潭峽，有人反映大潭峽採取監獄方式強硬管治，被羈留者受精神折磨，有人被罰單獨囚禁近兩個月。CIC關注組促請當局公開大潭峽懲教所營運守則，並應避免使用不必要武力及長期單獨囚禁。

保安局：不滿可申訴

大潭峽懲教所收容因《入境條例》被羈押的成年男子。保安局昨晚提供綜合回覆，懲教署稱一直根據法例及原則管理大潭峽懲教所，被羈留者如不滿待遇，可循不同途徑申訴。懲教署不就個別個案或運作安排評論。

懲教署6月20日及8月19日公布打擊羈留者「非法行動」，並派出俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊支援；7月3日又曾以胡椒噴霧制止羈留者打鬥。5月底調至大潭峽的武文雄表示，他是被胡椒噴霧制服的其中一人，當時有被羈留者爭執，及後自7月3日至8月27日，他被罰單獨囚禁。

9月初他向本報記者說，認為大潭峽羈留環境比CIC更惡劣，他說大潭峽內羈留者須長期佩戴監察心跳及實時位置的「智慧手帶」，不能除下；囚室內鏡頭涵蓋洗手間，他對監察系統感到不安，認為侵犯私隱。懲教署前年稱，監察系統會在如廁位置打格，遮閉該部分的錄影功能。

根據CIC關注組收到多名被羈留者的來信，他們均不滿被囚禁在監獄。有人說自己並無犯罪卻被帶到監獄，令他心碎，投訴入境處帶來精神折磨，並透露身邊有羈留者打算放棄免遣返聲請。另一人因8月19日署方打擊「非法行動」後，被罰單獨囚禁；亦有人質疑，為何他們受《入境條例》監管，卻被懲教人員管理。

CIC關注組表示，知悉多人被罰單獨囚禁，由3日至將近兩個月不等，批評長期單獨囚禁有違人權，甚至已成酷刑。本報查詢懲教署，單獨囚禁的標準和日數上限，以及對違反人權的指控有何回應，懲教署沒就此回答。

保安局昨晚稱，現時青山灣入境事務中心及大潭峽懲教所分別由入境處及懲教署負責日常管理，經兩部門協調後，兩院所羈留者待遇大致相同，兩部門亦一直就運作安排保持密切溝通。

相關字詞﹕單獨囚禁 青山灣入境事務中心 大潭峽懲教所 智慧監獄

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