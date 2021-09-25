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船民殺人囚29年刑滿未自由 「無了期等待如判二次終身監禁」

【明報專訊】一名越南船民在1990年代12歲時來港尋求庇護，15歲時因謀殺罪判監29年，2016年刑滿卻未能重獲自由。

因入境條例仍在羈留

至今仍然繼續牢獄生涯的船民武文雄（綽號「金鷹」），在獄中不知有本地收容計劃，沒居港權。5年前刑滿被帶到青山灣入境事務中心（CIC），今年5月再轉到「智慧監獄」 大潭峽懲教所，最近兩個月更被單獨囚禁。金鷹刑滿羈留期間屢提免遣返聲請不果，又不獲保釋，42年人生有30年都在監倉，至今仍自由無望。一直跟進個案的CIC關注組及立法會前議員張超雄認為，金鷹現已是無罪身分，卻長年拘留，批評有違人權，促請當局停止「無限期關押」。

免遣返聲請駁回 申覆核

金鷹生於1979年，父親是南越軍人，越戰時將他交給養父照顧；1991年被送上往香港的漁船，後被送到白石羈留中心。1994年因謀殺案判囚29年，最終2016年8月23日獲釋，惟隨即被帶到CIC羈留。他自2016年8月起提出免遣返聲請，先後被入境處長及酷刑聲請上訴委員會駁回，正等待第二次司法覆核排期。（見表）

保安局：按機制定期適時覆檢

本報查詢入境處，對長期羈留有違人權的指控有何回應，及決定批准保釋上有何考慮，保安局昨晚回覆，稱決定是否羈留聲請人或以擔保代替羈留時，入境處會就個案所有事實和情况考慮，包括是否曾犯重罪、會否威脅社會或有治安上的風險、潛逃或再犯罪風險等。入境處會按現行機制，就個案定期及適時覆檢，以決定是否繼續羈留。

當局表示，截至今年8月底，不符合「擴大本地收容計劃」申請資格的越南船民當中，共有18人因不同原因（例如在囚）仍然在港，他們均須被遣送離境。政府不會評論個別個案。

記者本月初前往大潭峽懲教所探訪金鷹，他說自坐監及羈留後沒嘗過一口自由空氣，「在四面牆內長大」。目前最大心願是「希望可以盡快與契媽團聚，一起生活」。同為越南船民的芬姐因探望少年犯兒子而認識金鷹，同情他在港無親人，多年探望並認他為「契仔」。她一直期待金鷹可擔保外出，並透露他前年曾企圖服藥自殺，多年拘留令他絕望，使她很痛心。

2018年7月19日金鷹趁立法會議員參觀CIC時遞交求助信，他在信中道：「無了期的等待，是會令人感到痛苦、無助及絕望的事。本人感到好似被判了第二次終身監禁，每日都正在受到精神折磨。」他續說，在監獄內已反省過錯、改過自身，盼有生之年可作貢獻，而不是「毫無作為地老死在入境處中心」。

張超雄表示，長年拘留是莫大折磨，且羈留亦不同服刑，「無法知道個底」。他批評稱不能接受當局處理方式，「香港人被扣留最多48小時，點解非港人就無人權？」

明報記者何郁慧

相關字詞﹕免遣返聲請 入境處 保安局 青山灣入境事務中心 大潭峽懲教所 越南船民

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