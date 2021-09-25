女生校內遭欺凌非禮 指校方阻報警 警拘涉襲擊男生 基孝中學：配合調查

男生事後調班 事主斥校方包庇

該名拒絕透露姓名的女學生為藍田聖公會基孝中學中一學生。她接受本報電話訪問時稱，被欺凌後數日「食唔落飯，瞓唔到覺，係咁喊係咁喊」，後得身邊人鼓勵，心情稍有平復。她又批評學校「完全包庇」涉事男學生，事後只安排男生調班，未有任何懲罰，敷衍家長及學生，質疑有人妨礙司法公正。

聖公會基孝中學回應稱，學校知悉事件後已即時介入調查，目前事件已交由警方處理，學校會配合調查，現階段不宜回應，稱所有學生違規行為會按校本訓輔機制處理。警方表示，昨午3時在觀塘區拘捕一名涉案男童，涉嫌襲擊。他已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

教育局表示，得悉事件後已即時聯絡學校，為學校提供專業意見及支援。學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括支援受事件影響的學生。由於警方正調查事件，局方不宜評論。

指男生扔書桌 事主手部抓傷

女事主憶述，本月14日，一名李姓男同學於早上約10時半上堂時，走向儲物櫃取書，經過她時曾以嘲笑口脗指她和鄰座一名男同學為情侶和夫婦，女事主不甘受辱哭泣，其他同學見狀向老師報告。李姓男同學小息時，懷疑不忿被告發，走到女事主旁拿起一本簿拍向書桌，並將簿擲向她，再拿起書桌扔向女事主，女事主手部受傷。男同學其後更伸手抓向女事主胸部，女事主糾纏時手臂被抓傷。

事主引述訓導主任回覆：

報警亦不會向警方提供紀錄

女事主其後向一名女訓導主任投訴，訓導主任要求其母到校接走女事主，其間勸喻其母不要報警，又稱即使報警亦不會向警方提供校方相關事件紀錄。女事主後來從警方口中得知，訓導主任曾向警方表示女生有精神分裂及幻想症，女生向本報否認有此病。另一社工暗示要保住校譽，勸她不要在學校報警。女事主母親下午約4時決定自行報警。

兩日後（16日），該名李姓男學生懷疑得悉女事主已報警，在校內以言語恐嚇及侮辱女事主，稱其父母會「搵人打你」，其後更拿起木尺打向另一名女同學頭部，再以木尺指向女事主，稱會以相同方法打她。女事主向班主任報告事件，並稱校內有閉路電視拍到過程，班主任告訴她，閉路電視拍不到有關過程，但拒絕公開片段。班主任翌日在班上公開叫學生不要誣衊及孤立涉事男生。事主母親放學後要求會見班主任，獲安排到一房間等候，從下午1時許等到傍晚約6至7時，女事主及母親其後得知班主任早已下班離校，憤而離開。

父母晤校長 獲承諾跟進

女事主父母昨與校長會面，據悉校長在會上承諾跟進，稱如有教師做得不好，校方會徹查及改善，其後會書面通知教育局，並稱會安排「香薰班」予女事主參與，以紓緩心情。女事主回應稱，不會參與香薰班；她對校方處理手法失望，堅持校方及相關教師應就事件道歉，她亦會考慮轉校，並勸喻小學家長不要讓子女入讀該校。

明報記者