港聞

港聞二

女生校內遭欺凌非禮 指校方阻報警 警拘涉襲擊男生 基孝中學：配合調查

【明報專訊】本報接獲一名初中女學生投訴，稱本月中在藍田一所中學被同班男同學欺凌。她說該名男同學向她扔書桌，並伸手抓其胸部，又稱校內有教師一度阻止她報案。警方表示，昨日拘捕一名涉案男學生，涉嫌襲擊。

男生事後調班 事主斥校方包庇

該名拒絕透露姓名的女學生為藍田聖公會基孝中學中一學生。她接受本報電話訪問時稱，被欺凌後數日「食唔落飯，瞓唔到覺，係咁喊係咁喊」，後得身邊人鼓勵，心情稍有平復。她又批評學校「完全包庇」涉事男學生，事後只安排男生調班，未有任何懲罰，敷衍家長及學生，質疑有人妨礙司法公正。

聖公會基孝中學回應稱，學校知悉事件後已即時介入調查，目前事件已交由警方處理，學校會配合調查，現階段不宜回應，稱所有學生違規行為會按校本訓輔機制處理。警方表示，昨午3時在觀塘區拘捕一名涉案男童，涉嫌襲擊。他已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

教育局表示，得悉事件後已即時聯絡學校，為學校提供專業意見及支援。學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括支援受事件影響的學生。由於警方正調查事件，局方不宜評論。

指男生扔書桌 事主手部抓傷

女事主憶述，本月14日，一名李姓男同學於早上約10時半上堂時，走向儲物櫃取書，經過她時曾以嘲笑口脗指她和鄰座一名男同學為情侶和夫婦，女事主不甘受辱哭泣，其他同學見狀向老師報告。李姓男同學小息時，懷疑不忿被告發，走到女事主旁拿起一本簿拍向書桌，並將簿擲向她，再拿起書桌扔向女事主，女事主手部受傷。男同學其後更伸手抓向女事主胸部，女事主糾纏時手臂被抓傷。

事主引述訓導主任回覆：

報警亦不會向警方提供紀錄

女事主其後向一名女訓導主任投訴，訓導主任要求其母到校接走女事主，其間勸喻其母不要報警，又稱即使報警亦不會向警方提供校方相關事件紀錄。女事主後來從警方口中得知，訓導主任曾向警方表示女生有精神分裂及幻想症，女生向本報否認有此病。另一社工暗示要保住校譽，勸她不要在學校報警。女事主母親下午約4時決定自行報警。

兩日後（16日），該名李姓男學生懷疑得悉女事主已報警，在校內以言語恐嚇及侮辱女事主，稱其父母會「搵人打你」，其後更拿起木尺打向另一名女同學頭部，再以木尺指向女事主，稱會以相同方法打她。女事主向班主任報告事件，並稱校內有閉路電視拍到過程，班主任告訴她，閉路電視拍不到有關過程，但拒絕公開片段。班主任翌日在班上公開叫學生不要誣衊及孤立涉事男生。事主母親放學後要求會見班主任，獲安排到一房間等候，從下午1時許等到傍晚約6至7時，女事主及母親其後得知班主任早已下班離校，憤而離開。

父母晤校長 獲承諾跟進

女事主父母昨與校長會面，據悉校長在會上承諾跟進，稱如有教師做得不好，校方會徹查及改善，其後會書面通知教育局，並稱會安排「香薰班」予女事主參與，以紓緩心情。女事主回應稱，不會參與香薰班；她對校方處理手法失望，堅持校方及相關教師應就事件道歉，她亦會考慮轉校，並勸喻小學家長不要讓子女入讀該校。

明報記者

上 / 下一篇新聞

市建局油旺重建藍圖 政府支持方向 整合街區減兩成道路 增樓面面積 人口不變
市建局油旺重建藍圖 政府支持方向 整合街區減兩成道路 增樓面面積 人口不變
倡引入新規劃工具 測量師：難大增單位
倡引入新規劃工具 測量師：難大增單位
果欄活化成特色景點 商販：遊客無興趣
果欄活化成特色景點 商販：遊客無興趣
保安局函支聯會：燭光集會歌頌反革命 鄒幸彤稱活動屢獲警方協助：是否指摘同僚國安共犯
保安局函支聯會：燭光集會歌頌反革命 鄒幸彤稱活動屢獲警方協助：是否指摘同僚國安共犯
「感激」刺警案 3港大生涉違國安法准保釋
「感激」刺警案 3港大生涉違國安法准保釋
《羊村》案轉區院審理 下月12日答辯
《羊村》案轉區院審理 下月12日答辯
鄒幸彤穿黑衣應訊 保釋被拒
鄒幸彤穿黑衣應訊 保釋被拒
新舊款對講機無法對話 家屬關注風機吹煙入倉
新舊款對講機無法對話 家屬關注風機吹煙入倉
船民殺人囚29年刑滿未自由 「無了期等待如判二次終身監禁」
船民殺人囚29年刑滿未自由 「無了期等待如判二次終身監禁」
智慧監獄錄影如廁「會打格」 羈留者：精神折磨
智慧監獄錄影如廁「會打格」 羈留者：精神折磨
地建會：未聞內地指示須助解房屋問題 「睇唔到有壓力」
地建會：未聞內地指示須助解房屋問題 「睇唔到有壓力」
九龍區議員宣誓 10人收信未過關 涂謹申梁翊婷在列 有稱據理力爭有稱不抱期望
九龍區議員宣誓 10人收信未過關 涂謹申梁翊婷在列 有稱據理力爭有稱不抱期望
廖成利：民協應參選立會 羅健熙：不信民主黨不選即解散
廖成利：民協應參選立會 羅健熙：不信民主黨不選即解散
港大倉鼠實驗：低溫環境染新冠 發炎更嚴重
港大倉鼠實驗：低溫環境染新冠 發炎更嚴重
小鐵漢提前下周一做手術 父料因羅冠中將離職
小鐵漢提前下周一做手術 父料因羅冠中將離職
清潔公司被政府禁投標 同集團公司中標接手 工會質疑懲罰機制失效
清潔公司被政府禁投標 同集團公司中標接手 工會質疑懲罰機制失效
職工盟今明30周年展 下月大會表決解散
職工盟今明30周年展 下月大會表決解散
假廣告招3人盜巴士錢箱 九巴前員工被捕
假廣告招3人盜巴士錢箱 九巴前員工被捕
不滿樓上噪音縱火燒閘 無業漢囚52月
不滿樓上噪音縱火燒閘 無業漢囚52月
長沙灣兼善里重建 涉2100戶 市建局指地積比低 連體育館休憩處官地發展
長沙灣兼善里重建 涉2100戶 市建局指地積比低 連體育館休憩處官地發展
屢見蜈蚣冲涼都驚 劏房戶開心「有機會上樓」
屢見蜈蚣冲涼都驚 劏房戶開心「有機會上樓」
涉求報案人借百萬 女警被廉署拘控
涉求報案人借百萬 女警被廉署拘控
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「綠水青山就是金山銀山」 白鴿黨借習言論反明日大嶼
【Emily】「綠水青山就是金山銀山」 白鴿黨借習言論反明日大嶼
【Emily】立會秘書處擬放寬議員申開支限制
【Emily】立會秘書處擬放寬議員申開支限制
【Emily】創科界搞大灣區IT青年捐血日 容海恩響應
【Emily】創科界搞大灣區IT青年捐血日 容海恩響應
【Emily】屈臣氏紀念版蒸餾水 每支捐1蚊撐殘運
【Emily】屈臣氏紀念版蒸餾水 每支捐1蚊撐殘運