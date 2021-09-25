港聞

港聞二

新舊款對講機無法對話 家屬關注風機吹煙入倉

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第15日。時任消防隊目蘇志安與死者張耀升一樣隸屬坍塌搜救專隊，蘇志安稱，該隊隊員一般配備舊款無線電對講機，無法與持新款對講機的同僚對話。死者家屬一方關注，迷你倉窗戶一度被廣告膠板圍封，消防員在倉門外設置鼓風機，會將濃煙「迫入」倉庫。

區長：消防處無迷你倉模擬火場

助理消防區長黎健武於起火首日即2016年6月21日進入火場開喉救火，他曾任職消防訓練學校（消防及救護學院前身）的煙火特遣隊教官，指導同僚接受室內煙火特性訓練。他在盤問下承認，消防處事發前設有模擬室內大火的場地，並無包括迷你倉。

官提消防摸索費力 區長：倉內不複雜

代表殉職高級消防隊長張耀升的家屬的大律師問到，火場入口指揮官一般應用計時器，記錄同僚入火場的時間。惟黎表示，根據煙火特遣隊約定俗成的訓練，同僚要自行計算時間。死者家屬一方又問，迷你倉面積龐大且格局複雜，應否用引端繩連繫火場出口，協助消防員尋找方向。黎稱倉內有鐵枝和門鎖，一旦不慎勾住引端繩會阻礙同僚出入，不適合使用引端繩。裁判官提到，火場一片黑暗，消防員要靠摸索消防喉前進，可能費時費力。黎表示倉內環境不算複雜，相信不會出現此情况。

回應鼓風機有無影響 「我無答案」

庭上透露，黎曾經按照上司指示開啟鼓風機。死者家屬一方強調，時昌迷你倉的膠板當日覆蓋起火樓層的窗戶，後期才有消防員打破膠板，倉內欠缺排風口，不宜開動鼓風機。黎稱不太清楚火場有沒有通風口，重申鼓風機的作用視乎機件和現場環境，「係咪真係有影響呢？我無答案」。

起火首日，時任消防隊目蘇志安亦接報出勤，比死者張耀升早約半個小時入火場。蘇表示，迷你倉橫巷天花「有強勁火舌向我哋捲過來」，無法撲滅火勢。後來，蘇見到與張耀升一同入火場的消防員尹建偉獨自撤離，尹大叫「唔見咗阿sir，快啲入去搵阿sir出嚟」。說到此處，蘇的聲音哽咽，稱最後由兩名同僚把張耀升從火場拉出，「張sir已經無知覺」。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕時昌迷你倉 淘大工業村迷你倉大火 殉職消防員 死因研訊

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